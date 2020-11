Il tempo si raffredda e il problema di asciugare i panni affiora nella nostra routine quotidiana della cura della casa. Allora vediamo insieme se c’è qualche sistema che ci aiuti ad avere dei panni asciutti in breve tempo. Ci chiediamo qual è il modo migliore per far asciugare velocemente i panni in casa?

Prima tappa: la lavatrice

Far asciugare i panni in casa non è lo stesso che farli asciugare fuori in una bella giornata. Il sole è sempre meglio. Vediamo allora come cavarcela lo stesso con buoni risultati.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Cerchiamo di sfruttare meglio la fase finale del lavaggio in lavatrice. Prima di tutto si può pensare ad utilizzare il metodo della doppia centrifuga. È un sistema che permette un’asciugatura migliore perché toglie dai capi un maggior quantitativo d’acqua. In questo modo, asciugarli richiederà meno tempo. Unica accortezza : evitare questo sistema con i capi più delicati.

Il compito dell’aria

Sappiamo tutti che oltre al sole esiste anche il vento, che asciuga abbastanza rapidamente. In effetti in casa si possono sistemare i capi sopra uno stendino e mettere il tutto vicino un ventilatore. Questo sistema accelera non poco il tempo di asciugatura. Inoltre un ventilatore non consuma granché. Se poi non abbiamo problemi di fattura, anche un ventilatore ad aria calda va bene, inoltre così si può riscaldare la stanza.

Termosifone

Anche i termosifoni sono ottimi per asciugare, a patto che non si mettano i panni direttamente sopra di essi. Piuttosto si tengano a distanza, usando un semplice stendino da termosifone, che si trova in commercio. Da evitare le sedie di legno, che potrebbero trasmettere colore ai panni.

I panni sistemati accanto al termosifone o alla stufa, vanno naturalmente rigirati di tanto in tanto, per un’asciugatura completa e migliore.

Attenti alle correnti. Qual è il modo migliore per far asciugare velocemente i panni in casa?

Molto spesso in casa si fa attenzione a non creare delle correnti d’aria, molto pericolose alla salute. Ma se sono delle correnti controllate, fra due stanze solo, si potrebbe sfruttare questo vento per asciugare i panni con uno stendino.

Ecco qualche semplice rimedio invernale per un’asciugatura sfruttando i sistemi a basso costo.