Ogni volta che si vuole friggere ci si pone sempre la stessa domanda: qual è il miglior olio per friggere (se esiste)? Per fortuna oggi avremo una risposta. In commercio ci sono tantissime tipologie di olio. Partendo da quello di oliva, quello extra, passando per quello di girasole, per finire con quello di arachidi.

Moltissime persone friggono con quello extravergine d’oliva, altre invece usano quello d’oliva a crudo o giusto se ne serve veramente poco in padella. Altri invece per friggere usano altre tipologie di olio. Ma chi ha ragione? Qual è il miglior olio per friggere (se esiste)?

L’olio migliore non esiste ma…

Dunque partiamo dal dire che l’olio migliore non esiste. Va detto che però alcune tipologie di olio si prestano meglio alla frittura rispetto ad altre. L’olio quando viene fritto raggiunge temperature molto alte, e in questi casi si potrebbe andare incontro a una ossidazione. Motivo per cui si consiglia di buttare l’olio vecchio.

Un olio quindi deve essere resistente a queste temperatura, e lo è se contiene abbastanza acidi grassi monoinsaturi. Ad esempio l’olio d’oliva va bene, ma va bene anche l’olio di arachidi.

Quello che però ad esempio si sconsiglia è quello extravergine di oliva, perché non raffinato. È molto pregiato, però questo suo essere superiore al livello di sapore si perderà con le alte temperature. E le sostanza che lo rendono pregiate andranno via con l’ottimo sapore. Quindi sarebbe veramente uno spreco usarlo per friggere.

Assieme a quello extravergine ci sono anche quelli di girasole, di soia e mais. Anch’essi non propriamente ottimi per friggere perché si deteriorano facilmente.

È inoltre da tenere sempre sott’occhio il punto di fumo. Il punto di fumo è in pratica il punto di fusione. Punto che però l’olio quando frigge non dovrebbe mai raggiungere, perché potrebbe diventare nocivo. Quindi si consiglia di avere con sé un termometro di cucina per evitare che succeda.

