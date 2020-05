Qual è il miglior modo per farsi regalare prodotti dalle aziende? Sono tantissime le aziende che danno la possibilità ai propri clienti di ricevere prodotti in regalo. Oppure ci sono sempre dell’escamotage che portano le aziende a darti dei regali. Gli influencer o molti personaggi famosi ricevono ogni giorno tantissimi regali. Che siano vestiti, prodotti per la skincare, oggetti per la casa e a volte anche cibo. E voi penserete. E io? Qual è il miglior modo per farsi regalare prodotti dalle aziende? Perché loro sono pagati per sponsorizzare oggetti e in più gli vengono anche regalate altre cose? La vita è proprio ingiusta. Be’ ci possono essere delle soluzioni. La prima un po’ scontata è quella di aprire una pagina su Instagram, TikTok o Youtube e sperare che questa abbia successo. Così le aziende inizieranno a mandarti gift perché ti vedranno come un influencer.

Un metodo abbastanza efficace è quello di lamentarsi di un prodotto. Per esempio, potresti aver aperto una lattina di zuppa e aver trovato al suo interno un oggetto estraneo, che galleggiava nel brodo. Riporto un evento vivido nei miei ricordi che è quello di quando una ragazza trovò un pezzo di una zampina di un topo in un vestito di Zara. Ora quella ragazza non deve mai più pagare per avere un capo di Zara.

Quindi continuando, il second step è quello di individuare il numero di telefono, l’indirizzo e l’email dell’impresa per contattarla. Se non trovi nulla sulla confezione, vai sul sito della compagnia e cerca il pulsante “Contattaci” o il link del servizio per i clienti. Chiamandoli racconta esattamente cosa ti è capitato. Se hai una prova di acquisto, fornisci anche quella. Chiedi che te ne mandino alcuni gratuitamente o una gift card come rimborso. Insisti, ma senza diventare scortese, perché ricorda che tu sei dalla parte della ragione sempre. E l’azienda farebbe di tutto pur di non avere recensioni negative che potrebbero rovinare la reputazione e quindi gli incassi.