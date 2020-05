Aprire o cambiare un conto corrente (c/c) può sembrare semplice: porto i documenti in banca, compilo due moduli …et voilà! In realtà vi sono molti elementi e dettagli da considerare. Il primo passo da compiere in assoluto è quello relativo a un’autoanalisi delle nostre precise esigenze. Saranno queste (e non tanto i costi) a condurci alla scelta finale. Qui tuttavia analizziamo alcuni dei più comuni c/c online ma solo in funzione delle spese, tralasciando tutti gli altri parametri. Questo perché si tratta di elementi soggettivi e di difficile implementazione pratica n un articolo. Vediamo quindi qual è il miglior conto corrente a zero spese.

Conto tradizionale o online?

Primo quesito riguarda il canale di comunicazione col nostro istituto: tradizionale o online? In linea di massima le forme standard sono quelle prescelte dai professionisti, titolari d’impresa, piccoli imprenditori. Questo per il fatto di avere più esigenze in termini di rapporti con lo sportello e di consulenza per i loro affari. Risulta quindi generalmente più costoso, anche per l’utenza retail, rispetto al canale telematico. I c/c online vengono offerti tanto dalle banche tradizionali quanto da realtà nate integralmente in rete, ossia prive di una rete di sportelli tutta loro. I loro prodotti risultano notevolmente più economici rispetto alle offerte più tradizionali.

Qual è il miglior conto corrente a zero spese?

La famiglia dei costi si scinde grosso modo in due tronchi: costi fissi e costi variabili.

Costi fissi. Qui rientrano l’imposta di bollo e il canone annuo. La prima (pagabile a rate o in un’unica soluzione) è una tassa di identico importo che si applica su tutti i c/c ed è pari a €34,20. Non viene pagata solo se la giacenza media annua sul c/c è inferiore a €5.000. Il canone annuo è invece l’importo dovuto alla banca per la tenuta del c/c. Non esistono importi standard per tutti gli istituti, ma ognuno di essi applica la propria politica dei costi. Si può andare dagli €0 fino a superare i €100 annui, a seconda dei servizi inclusi nel prodotto scelto.

Costi variabili. Questi sono invece applicati in funzione dei servizi da noi richiesti. Spesso molti dei servizi essenziali sono gratuiti (e inclusi nel canone fisso), ma è fondamentale capire quanto costano quelli non inclusi. Potrebbero essere servizi che a noi non servono, e quindi inciderebbero poco nella nostra scelta finale. Ma potrebbe valere il contrario e in quel caso farebbero la differenza tra un c/c e un altro. A titolo esemplificativo, rientrano tra i costi variabili i bonifici allo sportello o telefonici; il rilascio del libretto assegni; emissione assegni circolari. Ma anche le carte di credito e di debito, mentre spesso il Bancomat è incluso nel pacchetto base. Manco a dirlo, ogni banca applica le proprie strategie. Per superare l’”ostacolo”, vanno letti con attenzione i fogli informativi consegnatici o caricati sui link (spesso dei pdf) della nostra banca online.

Conto Digital di CheBanca!

Il Conto Yellow (Conto Digital) di CheBanca! (gruppo Mediobanca) è utilizzabile sia per operare per telefono, online che in filiale. Offre: operazioni online e al telefono illimitate a zero euro (le operazioni in filiale costano €3). Non offre il conto titoli mentre il Bancomat è incluso. Ha carta di credito con canone gratuito ma solo se la si usa per almeno €5.000/anno, altrimenti costa €24/anno. Ha carta di debito evoluta inclusa a gratuita, con prelevi senza costi, anche all’estero. Non riconosce interessi attivi e l’imposta di bollo è azzerata.

Webank

Il c/c di Webank (gruppo Banco BPM) ha canone annuo pari a €0, lo si gestisce online e/o per telefono. Offre: domiciliazione utenze gratis, idem per i bonifici online. Carta Bancomat e prelievi gratis; la carta di credito (Cartimpronta ONE) ha canone gratuito: Idem per la carta di debito internazionale, con canone gratuito e prelievi gratuiti presso gli sportelli automatici (in Italia e in area Euro).

Illimity

La banca online fondata da Corrado Passera ha canone annuo a zero spese per il 1° anno ed è una delle banche completamente telematica. Vantaggi: bonifici SEPA gratuiti; prelievi illimitati gratuiti ma solo per importi superiori a €100; carta di debito internazionale (gratuita). Da accesso alla funzione illimity connect per visualizzare tutte le tue banche ed effettuare bonifici da tutti i conti.

Widiba

Il c/c offerto da Widiba (gruppo MPS) offre il conto a zero spese (per i nuovi clienti) per i primi 12 mesi. Include nei servizi base: carta Bancomat e prelievi gratis di contante da ATM ma solo superiore a €100 da tutte le banche in Italia. Bonifici SEPA gratis; deposito titoli incluso. PEC e Firma digitale sono incluse e gratis.