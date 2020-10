Esiste un luogo nella casa che è migliore rispetto ad un altro per posizionare il condizionatore? La risposta è sì, e ora vi sveliamo qual è. Se pensate infatti che il condizionatore possa essere messo ovunque, vi sbagliate. Il primo discorso è legato alla struttura della casa, quindi dove fare lo scarico, se avete voglia di bucare i muri e tante altre fastidiose cose.

L’altro motivo è legato all’aria. Perché dovete sapere che se posizionate il condizionatore in un determinato punto rispetto ad un altro avrete la casa più fresca, geniale vero? Magari non lo sapevate, e spesso coloro che vi montano i condizionatori nemmeno ve lo dicono. Quindi? Qual è il luogo migliore per posizionare il condizionatore?

Come organizzare la casa in base all’aria del condizionatore

Potete scegliere di montare più condizionatori oppure solo uno, o due, la decisione spetta a voi. Vi ricordiamo che se posizionati bene, non serve assolutamente un condizionatore per stanza. In questo modo si inquina e si spreca denaro, soprattutto se sono messi pure male. Vediamo dunque qual è il luogo migliore per posizionare il condizionatore.

Il condizionatore va messo in alto. Nel corridoio non ha molto senso, perché si rinfresca solo quello e se passate da una stanza all’altra vi potreste prendere un accidenti. Dovete trovare un luogo strategico che vi permetta di rinfrescare tutta la casa. Non posizionate il condizionatore dietro oggetti della casa. Ad esempio dietro tende, oppure con dietro divani o armadi. Perché se posizionate qualcosa di fronte al getto d’aria, questa tenderà a fermarsi creando l’effetto barriera, quindi cercate sempre di installare il condizionatore su un muro libero.

Oppure quello che potete fare è costruire un impianto centrale con dei bocchettoni che danno sulle stanze. È sicuramente un lavoro più impegnativo e anche più costoso, però non avrete il condizionatore a vista e avrete un unico impianto da installare con più bocchettoni.

