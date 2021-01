La cura della persona è molto importante, ma è importante anche l’igiene intima. Infatti si consiglia sempre di utilizzare un detergente specifico per quelle zone, e non un sapone qualsiasi. Ma perché si specifica sempre di usare dei detergenti diversi? Ovviamente le zone intime hanno necessità diverse e hanno quindi bisogno anche di una detersione diversa.

In commercio esistono poi tantissimi prodotti che si occupano di detersione intima, quindi scegliere quello giusto è ancora più complicato. Ma cerchiamo di fare un po’ di chiarezza e di capire qual è il giusto detergente intimo da usare ogni giorno.

Occhio al pH

Il pH è molto importante, e quando si sceglie un detergente intimo bisogna assolutamente controllarlo. Il pH è una grandezza fisica che indica l’acidità delle sostanze. Inoltre, il pH delle nostre parti intime varia a seconda dell’età, degli ormoni e di condizioni esterne. Il compito di un buon detergente intimo è quello di rispettare questo pH e di non alterarlo. Dato che il pH delle zone intime è abbastanza acido servirà un detergente che viaggia tra il 3,5 e il 5 pH.

Qual è il giusto detergente intimo da usare ogni giorno?

Inoltre, anche se può sembrare ovvio da dire, in commercio esistono sia detergenti intimi per lui sia detergenti intimi per lei. Anche se il pH intimo può essere lo stesso, i tessuti sono diversi. Per questo motivo infatti esistono dei saponi per uomo specifici, come ad esempio: Saugella Uomo, Neutromed Attivo for Men o Chilly Antibatterico. È importante lavare la zona intima mattina e sera, quindi almeno due volte al giorno.

Per lei invece la situazione è un po’ più complessa, perché se in menopausa si potrebbe soffrire di secchezza intima. E quindi per questa specifica situazione sarà necessario usare dei prodotti creati solo per questo. Se invece si è in un’età fertile si può usare un detergente intimo delicato come: Saugella YouFresh, Eucerin Detergente Intimo o Chilly Gel.

