Insieme agli Esperti di Redazione analizzeremo qual è il costo medio di un funerale con cremazione nel 2021. Fra le diverse pratiche burocratiche da sbrigare quando viene a mancare un familiare le più urgente riguardano la cerimonia funebre e la sepoltura. Se prima del decesso la persona cara esprime la volontà di far cremare il proprio corpo conviene conoscere tanto i costi quanto i servizi disponibili. Può inoltre accadere che i familiari del defunto non dispongano della somma di denaro sufficiente ad affrontare le spese funebri.

In tal caso si cerca di attingere dalle risorse economiche del parente che viene a mancare per provvedere all’acquisto della bara e alle altre voci di spesa. In un precedente articolo la Redazione ha indicato “Come fare a prelevare soldi dal conto corrente del defunto per pagare il funerale”. Per sapere qual è il costo medio di un funerale con cremazione nel 2021 conviene anzitutto premettere che è lo Stato a fissare un importo massimo. Ciò perché si ritiene che la cremazione sia un servizio pubblico che il singolo individuo può richiedere secondo quanto stabilisce la Legge 440/1987.

Qual è il costo medio di un funerale con cremazione nel 2021?

Per l’anno 2021 lo Stato italiano individua nella cifra di 511,60 euro il costo massimo della cremazione. Ciò non esclude tuttavia la possibilità da parte dei singoli Comuni di applicare tariffe più basse. Accanto alla cremazione di un corpo che prevede l’esborso massimo di 511,60 bisogna inoltre preventivare altre spese. Prima fra tutte il prezzo della bara per la cremazione che solitamente si attesta attorno ai 600 euro, cui si aggiunge quella del carro funebre. I prezzi per il trasporto della salma oscillano tra 200 e 400 euro e sono soggetti a variazioni a seconda della città o Regione di residenza.

La spesa da preventivare per i fiori dipende molto dalle richieste dei parenti e parte da un minimo di 80 euro, ma può superare i 200 euro. Se per i parenti che seguono il carro funebre si richiede anche un auto con conducente occorre aggiungere 100/200 euro. A queste voci di spesa inoltre si sommano quelle che si devono versare per i tributi cimiteriali. Di conseguenza i costi medi di un funerale con cremazione con buona approssimazione vanno da 1.800 a 2.500 euro.