Chi perde costantemente capelli vorrebbe ricorrere all’infoltimento della propria chioma anche solo per avere un aspetto più giovanile. Conviene tuttavia informarsi per tempo su qual è il costo di un trapianto di capelli in Italia e in Turchia nel 2021. Ciò perché molto spesso potrebbe essere più vantaggioso sottoporsi ad interventi di chirurgia estetica in Paesi esteri piuttosto che in qualche clinica italiana. D’altro canto prima di procedere è altrettanto opportuno chiedersi “A che età conviene fare trapianto di capelli?” per ottenere i risultati migliori.

Per sapere qual è il costo di un trapianto di capelli in Italia e in Turchia nel 2021 bisogna anzitutto individuare la tecnica da utilizzare. Si tenga conto inoltre che i prezzi dell’intervento estetico cambiano anche in riferimento alla collocazione geografica del centro chirurgico. Gli Stati Uniti d’America insieme al Canada e all’Europa sono i luoghi in cui infoltire i capelli comporta costi assai più alti rispetto ad altre nazioni. Inoltre la spesa da sostenere aumenta a seconda della fama e dell’esperienza del professionista che interviene sul cuoio capelluto.

Qual è il costo di un trapianto di capelli in Italia e in Turchia nel 2021?

I prezzi di un infoltimento di capelli in Turchia partono da un minimo di 1.500 euro e solitamente non superano la soglia di 3.500 euro. Si tratta di cifre assai modesto rispetto alla somma di denaro che occorre in Italia per sottoporsi al trattamento. Ciò dipende da numerosi fattori che incidono positivamente sui costi dell’intervento chirurgico rendendolo accessibile ai più. Primo fra tutti il costo della vita nettamente inferiore, il cambio di valuta favorevole e i sussidi economici che lo Stato eroga ai centri chirurgici.

In Italia, al contrario, occorre preventivare una spese che parte da 3.500 e supera i 10.000 euro in alcune città coma Milano e Cagliari. Se a Roma si spendono dai 5.000 ai 7.000 euro per l’infoltimento, a Bari ne servono almeno 6.000/7.000, a Napoli tra 3.500 e 6.500. A Catania per un trapianto di capelli si deve sborsare una somma di denaro che oscilla tra i 5.000 e i 7.000 euro. Prima di scegliere la sede in cui sottoporsi al trattamento si consiglia vivamente di raccogliere il maggior numero di informazioni possibile. In tal modo si potranno evitare spiacevoli sorprese soprattutto in cliniche che offrono interventi a prezzi inferiori a quelli di cui sopra. Per ulteriori dettagli relativi ai costi dei singoli trattamenti consigliamo di leggere anche “Quanto costa un trapianto di capelli alla stempiatura?”