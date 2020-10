A finire nel mirino della stampa estera, questa volta è un incantevole Comune toscano in provincia di Grosseto. È questo Comune che ha infatti redatto e pubblicato un bando su cui ora intendiamo concentrare la nostra attenzione. L’emergenza sanitaria ha imposto un cambio di passo e delle modifiche epocali un po’ in tutti i settori della vita. E il lavoro costitituisce sicuramente uno degli ambiti in cui le modifiche si sono concentrate.

Il lavoro in presenza sta diventando sempre più una chimera a beneficio invece dei lavori da remoto. Per cui tanti sono stati gli operatori che hanno riconvertito la loro attività per realizzare spazi di co-working. È questo il caso degli agriturismi e dei B&B a cui abbiamo dedicato un nostro precedente approfondimento. Vediamo ora quindi qual è il Comune italiano finito su Forbes che eroga voucher affitti a certi lavoratori.

Il progetto toscano

Ad attirare l’attenzione anche da oltre confine è stata la tipologia di progetto denominato “Santa Fiora smart village”. Ovvero un villaggio italiano dello smart working, unico nel suo genere. Il recente arrivo della banda ultralarga ha stimolato l’iniziativa dell’amministrazione comunale che mira così ad attirare un bacino amplio di lavoratori. E’ infatti proprio ai lavoratori in smart working che il progetto si rivolge.

Qual è il Comune italiano finito su Forbes che eroga voucher affitti a certi lavoratori

Il bando conta su una dotazione finanziaria di 30.000 euro che saranno distribuiti tramite voucher a copertura di parte del costo degli affitti. Pertanto chi dovesse decidere di stabilirsi, per un certo periodo, all’interno del Comune di Santa Fiora potrà beneficiare di un importo fino al 50% del costo dell’affitto. L’importo mensile a sostegno del lavoratore, tuttavia non potrà superare i 200 euro. Il voucher inoltre potrà essere riscosso per un lasso di tempo non superiore ai sei mesi, eventualmente prorogabili.

Chi sono i beneficiari

I potenziali beneficiari di queste agevolazioni sono i lavoratori in smart working che prenderanno casa nel Comune di Santa Fiora per almeno due mesi. Anche se l’auspicio che aleggia nell’aria è che le persone, dopo questo primo contatto con il territorio, decidano di rimanere anche oltre. Tra gli elementi di attrazione, la gamma di servizi tanto per l’infanzia che per l’adolescenza a costi contenuti, stando alle dichiarazioni di chi il territorio lo conosce. Un bando qundi che intende rivolgersi ai dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi, come ai professionisti e agli artigiani.

Come fare domanda

Per partecipare al bando ed entrare nello smart working village di Santa Fiora, gli interessati devono compilare un apposito modulo disponibile a questo link. Quanto ai tempi, si evidenzia che la domanda dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il 31 dicembre 2020. L’unica modalità ammessa è quella via pec scrivendo a comune.santafiora@postacert.toscana.it. Alla domanda dovra allegarsi la documentazione che attesta l’autorizzazione da parte del datore di lavoro allo svolgimento del lavoro da remoto, nel caso di lavoratori dipendenti. Ecco dunque qual è il Comune italiano finito su Forbes che eroga voucher affitti a certi lavoratori.