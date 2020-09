Con l’arrivo della differenziata all’interno delle nostre case abbiamo dovuto trovare un posto nuovo per i nostri secchi dell’immondizia. Tra carta, vetro, plastica, indifferenziata e umido servirebbe una stanza solo per la pattumiera. Chi ha un terrazzo è facilitato perché ha la possibilità di ricreare uno spazio dedicato agli scarti. Ma c’è chi invece non ha nessun terrazzo e quindi molto spazio della cucina è dedicato a questo ospite spesso scomodo. Ovviamente l’umido, essendo scarti alimentari, ha un odore abbastanza sgradevole e forte. Per questo motivo il sacchetto va cambiato molto spesso. Ma hai puzza di umido in casa? Prova questo ingrediente.

Scarti alimentari e cattivo odore

Purtroppo è normalissimo avere l’odore di umido in casa. Se pensate che quando i prodotti vanno a male in frigo, questo assume un cattivissimo odore, pensate al vostro secchio. All’interno ci saranno tutti gli scarti alimentari della vostra famiglia. Per non pensare poi al fatto che può diventare un covo di insettini fastidiosi. Perché ovviamente gli scarti alimentari sono il cibo preferito per gli insetti. Ma non vogliamo parlarvi di come risolvere il problema insetti oggi. Bensì di come evitare che la vostra casa puzzi di umido. Puzza di umido in casa? Prova questo ingrediente e segui i nostri consigli.

La prima cosa da fare è lavare il secchio per bene. Con dei prodotti se volete chimici, oppure se preferite quelli naturali, va benissimo l’aceto. Asciugate bene il tutto e prendete dei fogli di giornale. Basterà qualche foglio, non di più. Mette la carta sul fondo del secchio e cospargetela di bicarbonato. Dovete sapere che il bicarbonato assorbirà il cattivo odore e anche l’acqua che buttano fuori le verdure ammuffite. Il giornale aiuta il bicarbonato ed eviterà che il secchio si bagni o si sporchi. Così la pulizia sarà più facile. Potete cambiare il bicarbonato anche una volta ogni due settimane, mentre ricordatevi di buttare l’umido almeno ogni tre giorni.

