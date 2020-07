Puzza dallo scarico? Ecco cosa fare con un semplice rimedio. Ogni tanto a causa della quantità di rifiuti alimentari che entrano nello scarico può fuoriuscire una puzza sgradevole. Ma esiste un trucco che rende facile neutralizzare questo odore. Ed è anche pratico, perché probabilmente hai già tutti gli ingredienti a casa.

Sicuramente una delle seccature più comuni nelle famiglie. Un odore sgradevole proveniente dallo scarico del bagno o della cucina può rovinare la giornata. Hai pulito tutto bene, tutto brilla, ma un cattivo odore continua ad uscire dallo scarico. Questo odore è causato dalla muffa (clicca qui per vedere come rimuovere la muffa dalle pareti), perché gli avanzi di cibo rimangono sempre nello scarico. Soprattutto quando fuori fa caldo o piove molto, lo scarico può emettere rapidamente un odore sgradevole.

Prodotti chimici

Esistono tantissimi prodotti chimici sul mercato che possono rimuovere questa puzza dallo scarico, ma questi prodotti sono spesso estremamente dannosi per la salute, l’ambiente e spesso anche per i tubi. Esistono dei deodoranti per ambienti che possono salvare la situazione, ma in questo modo si copre l’odore, non si va alla radice del problema.

Ecco cosa fare con un semplice rimedio

Per fortuna possiamo evitare di usare tutti quei prodotti chimici che troviamo sul mercato e creare il perfetto prodotto fatto in casa. Per fare il rimedio per questi cattivi odori, utilizza i seguenti prodotti: 100 grammi di bicarbonato di sodio; 1 tazza di aceto di vino bianco; Mezzo litro di acqua calda.

Come procedere?

Portare l’acqua a ebollizione, aggiungere l’aceto di vino bianco appena bolle l’acqua e mescolate bene. Poi cospargete il bicarbonato di sodio nell’apposito scarico e versarvi il composto di aceto. Esso nello scarico friggerà un po’, ma non farci caso perché è normale. Lascialo così per circa un’ora e poi sciacquatelo con acqua. Poi noterete che tutti i cattivi odori saranno scomparsi e il vostro scarico non puzzerà più.