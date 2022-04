La casa è il nostro ambiente sicuro e il luogo in cui passiamo gran parte del tempo. Tuttavia, non sempre l’ambiente domestico è così salubre. Teniamo presente che, soprattutto se viviamo in città, la qualità dell’aria non può essere perfetta. Aprire le finestre per arieggiare gli ambienti è una pratica quotidiana che inevitabilmente porta all’interno delle nostre case anche lo smog. La situazione non migliora se viviamo con dei fumatori. Inoltre, anche i prodotti che usiamo quotidianamente per la pulizia rilasciano sostanze che potrebbero nuocere alla salute.

Per rendere più sana l’aria di casa possiamo sfruttare diverse soluzioni: quella più accessibile ed economica è usare le piante. Come sappiamo, ci sarebbero piante capaci di ridurre l’inquinamento atmosferico. Oltre ad abbellire gli ambienti, le piante, attraverso la fotosintesi clorofilliana, assorbono l’anidride carbonica e rilasciano ossigeno. Inoltre, alcune piante in particolare possono ridurre la diffusione di particelle inquinanti.

Purificano l’aria e sono facili da coltivare queste 3 piante perfette per abbellire camera da letto e bagno diverse da aloe e ficus

L’edera helix è una comune pianta rampicante dalle foglie lucide e verdi. Cresce con grande facilità anche in zone di mezz’ombra, pertanto possiamo tenerla senza timore anche in ambienti poco luminosi. Particolarmente efficace contro i cattivi odori, questa pianta potrebbe catturare sostanze inquinanti come benzene e formaldeide. Scegliamo per questa pianta un terreno morbido e manteniamolo sempre umido, ma senza esagerare. Possiamo fornire del concime liquido una volta al mese da marzo ad ottobre.

Orchidea

Tra le piante più amate per decorare gli ambienti domestici, l’orchidea non è solo bella ma sarebbe anche capace di apportare benefici. Oltre a produrre ossigeno come tutte le piante, questa potrebbe purificare l’aria da xilene, toulene e formaldeide. Queste sostanze, purtroppo comuni in tutte le case, si formano in seguito a processi di combustione, quindi attraverso candele, sigarette, camini e stufe. Altre vengono prodotte invece da dispositivi elettronici o sarebbero contenute nei detersivi. L’orchidea potrebbe aiutarci a rendere l’aria più pulita. Per farla crescere rigogliosa ha bisogno di un ambiente luminoso ma senza la luce del sole diretta. Annaffiamola circa ogni 4 o 5 giorni e nebulizziamo le sue foglie una volta alla settimana. Infine, consigliamo di usare la corteccia di pino come drenaggio per il terreno.

Anthurium andreanum

Purificano l’aria e sono facili da coltivare e tra queste piante non possiamo dimenticare l’anthurium andreanum. Perfetta anche in stanze poco luminose, questa pianta splendida possiede foglie di colore verde intenso e fiori rossi, rosa o bianchi. Se le temperature si mantengono intorno ai 20 gradi, può fiorire tutto l’anno. Tenerla in casa è un’ottima scelta perché potrebbe purificare gli ambienti da ammoniaca e formaldeide. Non lasciamo acqua nel suo sottovaso perché questa pianta teme i ristagni e le foglie inizierebbero ad ingiallire. Tuttavia, cerchiamo di non far seccare troppo il terreno tra un’annaffiatura e l’altra. Ha bisogno di molta umidità, pertanto vaporizziamola anche una volta al giorno. Infine, forniamole del concime liquido per piante da fiore ogni 15 giorni: in questo modo produrrà più fiori che foglie.

Approfondimento

Per prevenire la muffa ed assorbire l’umidità in casa sono queste le 4 piante bellissime e colorate che dobbiamo scegliere