La purea, o purè, è sicuramente uno dei contorni più amati durante la stagione fredda. La sua consistenza morbida e vellutata regala alle nostre papille gustative momenti di puro piacere. La purea è inoltre la pietanza per eccellenza da preparare quando si ha poco tempo, dato che bastano pochi ingredienti e qualche minuto per mettere in tavola un piatto caldo, delizioso e nutriente.

Ingrediente fondamentale della ricetta tradizionale è il latte vaccino, ma forse non tutti sanno che la purea si può preparare anche senza alcun ingrediente di origine animale. La purea con latte vegetale è adatta a tutti, anche agli intolleranti al latte, ed è perfetta se vogliamo goderci un contorno sontuoso ma pur sempre leggero, ovviamente senza rinunciare al gusto e alla cremosità.

Prepariamo una purea cremosissima e perfetta anche con latte vegetale, ecco la ricetta.

Ingredienti

a) un chilo di patate

b) 300 ml di latte di soia (o avena, o riso)

c) 30 gr di margarina (facoltativa)

d) noce moscata q.b.

d) sale fino q.b.

Per prima cosa scegliamo delle patate ricche di amido. Per la purea sono perfette le patate più vecchie.

Lessiamole fino a quando saranno molto morbide e sbucciamole (ecco il trucco per rimuovere in un lampo la buccia dalle patate senza faticare e senza bruciarsi le dita). Passiamo le patate in uno schiacciapatate o usiamo una forchetta per schiacciarle. Nel frattempo scaldiamo il nostro latte vegetale in un pentolino, senza però portarlo a ebollizione. Mettiamo le patate schiacciate in una pentola dal fondo spesso, saliamo, e cominciamo ad aggiungere il latte mescolando costantemente con una frusta. Aggiungiamo anche 30 gr di margarina se lo desideriamo. Poi spegniamo la fiamma e usiamo un frullatore a immersione per rendere la consistenza ancora più cremosa. Per ultimo aggiungiamo abbondante noce moscata e mescoliamo bene.

La purea 100% vegetale è pronta per essere servita. Buon appetito!