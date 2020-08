A prescindere dall’autovettura che possiedi, puoi risparmiare sul carburante guidando meglio. Le spese per il carburante hanno un impatto cruciale sui costi annuali dell’auto e sul bilancio familiare. Sicuramente una differenza si può fare al momento dell’acquisto. Ad esempio scegliendo il tipo di alimentazione ed altre caratteristiche.

Ma se per te non è il momento di cambiare auto, puoi ugualmente cominciare a tagliare i costi.

La guida nervosa ti fa spendere di più, sulla benzina e non solo

Per aiutarci a stilare questi consigli abbiamo chiesto ad un ingegnere. È meglio accelerare e decelerare gradualmente, senza brusche frenate. Sarebbe bene cercare, nel limite del possibile, di mantenere una velocità moderata e costante.

Per questo bisogna prestare la massima attenzione alla strada e all’andamento del traffico.

Non “tirare” le marce aumentando i giri del motore quando non serve. Passa invece alla marcia superiore appena è possibile.

Questo aumenterà il rendimento del motore e meno energia andrà sprecata.

Con continue frenate e ripartenze, si danneggiano maggiormente anche le pastiglie e i dischi dei freni, con conseguenti ingenti spese di manutenzione.

Come regolarsi con finestrini e aria condizionata

Ogni funzione come climatizzatore, luci, lunotto termico, comportano ulteriori consumi.

In particolare, è l’aria condizionata a richiedere grande dispendio di energia. Non hanno invece un particolare impatto le semplici ventole. D’altro canto, tenere i finestrini aperti riduce l’aerodinamicità del veicolo e quindi può far consumare di più. Questo però vale soprattutto quando si viaggia ad alte velocità, mentre influisce poco quando si guida in città.

Dunque puoi regolarti in base alla situazione specifica. Se possibile, le condizioni ideali prevedono finestrini chiusi e utilizzo minimo dei dispositivi elettrici.

Spegnere o non spegnere il motore ai semafori?

A meno che l’auto non sia dotata di sistema start e stop, non spegnerla ogni volta che ti fermi al semaforo. Fallo solo quando si tratta di una sosta lunga come al passaggio a livello, in caso di lavori in corso o semafori davvero molto duraturi. Altrimenti, riavviando il motore da freddo, anziché risparmiare consumerai di più e non solo, potresti danneggiare precocemente alcune parti della vettura, fra cui la batteria.

Altri consigli dal team di esperti di ProiezionidiBorsa

Puoi risparmiare sul carburante guidando meglio, ma anche organizzandoti prima di partire. È essenziale controllare la pressione degli pneumatici, specialmente in vista di un lungo viaggio.

Se è troppo bassa causerà maggiore resistenza e quindi un aumento dell’energia necessaria.

Evita i carichi superflui. Rimuovi i portapacchi quando è possibile, utilizzando lo spazio interno al veicolo. Cerca quindi di ridurre i bagagli. A questo proposito potrebbe interessarti una guida su come ottimizzare lo spazio in valigia.

Una regola d’oro è pianificare ogni spostamento. Innanzitutto studiare il tragitto per non perdersi, il che sarebbe un dispendio di carburante e di tempo.

In più potrai distribuire al meglio le commissioni fattibili lungo il percorso, ed evitare, quando è possibile, le ore di punta.

Queste accortezze da adottare alla guida, oltre a farti risparmiare, aiutano a ridurre le emissioni inquinanti.