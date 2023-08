Puoi risparmiare decine di euro sulla carta igienica a testa all’anno con il trucchetto dell’acquisto

A nessun consumatore scoccia risparmiare qualche euro sulle proprie abitudini, specie se questo non significa compiere grossi sacrifici. Risparmiare sulla carta igienica in un certo senso significa anche risparmiare tempo.

Uno dei classici acquisti d’emergenza è quello della carta igienica. A tutti sarà capitato almeno una volta nella vita di doversi muovere da casa solo per essersi accorti all’ultimo della mancanza di un rotolo. Magari con il rischio di acquistare pochi, costosi, rotoli. Basta un minimo di organizzazione per cambiare questa fastidiosa abitudine. Puoi risparmiare decine di euro sulla carta igienica, ecco come fare.

Scegliere il tipo giusto ricordando qualche indicazione

È bene sapersi orientare negli acquisti di un prodotto dall’impiego così personale. In primo luogo, dovremmo sapere che le diciture di prodotto ipoallergenico e di test dermatologico è una informazione del produttore che non risponde a criteri predeterminati dalla legge. Non significa che siano necessariamente rotoli migliori. Così come capita che i 4 veli siano meno spesse dei 2 veli: sono dati che potrebbero non influenzare la qualità del prodotto. Ciò che è vero è che i prodotti riciclata dovrebbero, astrattamente, risultare più ruvidi. Anche se, alla prova dei fatti, è molto difficile accorgersi della differenza.

Il vantaggio per la natura, però è incomparabile. Le carte profumate e colorate, pur senza particolari benefici, potrebbero appesantire l’impiego di materiale chimico. Infine molte carte bianche sono state sbiancate, pur essendo riciclate. Sulla qualità, dunque, bene semplicemente affidarsi a ciò che riteniamo confortevole. Queste dritte hanno già un impatto economico. Alcuni marchi potrebbero motivare costi maggiori con caratteristiche che di per sé non hanno grosso impatto sulla qualità.

Per giudicare l’aspetto economico, oltre alla sensazione sulla nostra pelle, è bene valutare la quantità: numero di strappi (o lunghezza del rotolo, ogni strappo sono in media 12 cm) e numero dei rotoli. Per massimizzare l’impatto in termini monetari è bene così realizzare un calcolo sulle nostre necessità. Esistono dei calcolatori intuitivi on-line, a tal fine. In generale si può dire che una coppia di persone impiega, in media, 6 rotoli al mese di grandezza media. L’utilizzo personale può variare dai 30 ai 60 rotoli annuali in base all’impiego. Basta poi la calcolatrice e procedere nel seguente modo.

Puoi risparmiare decine di euro sulla carta igienica, ecco come

In base alla propria stima, calcolare il numero di rotoli all’anno del nostro nucleo. Meglio acquistare grandi confezioni, con molti pacchi e possibilmente della dimensione XXL; meglio ancora cercare le confezioni salva spazio, visto che ne servirà. I luoghi di acquisto più convenienti sono, ovviamente, i maxi-store ed il commercio online. Qui è maggiormente possibile trovare prezzi che variano tra i 0,45 e i 0,55 € a rotolo, cioè circa la metà dei prodotti più costosi.

Con i dati alla mano, su internet, possiamo comparare i prezzi delle marche. Insomma, basta qualche calcolo (sono pochi i venditori a scrivere la lunghezza complessiva) per risparmiare decine di euro a fine anno e non avere problemi di esaurimento scorte.

Lettura consigliata

I 2 segni zodiacali con il fiuto per il denaro innato e più sviluppato