Vediamo, oggi, perchè puoi rischiare multe fino a 1.272 euro facendo un sorpasso. Ebbene, il sorpasso è una manovra che, quando si è alla guida di un veicolo, si effettua abitualmente. E soprattutto in autostrada. Ma bisogna prestare attenzione in quanto puoi rischiare multe fino a 1.272 euro facendo un sorpasso contravvenendo alle norme del Codice della Strada.

La multa per aver infranto il divieto di sorpasso, infatti, è progressiva in base alla gravità dell’infrazione. Questa, non a caso, può arrivare a ben 1.272 euro nel caso in cui il sorpasso venga effettuato in una situazione ad alto grado di pericolosità. Non solo per sé stessi, ma anche e per gli altri. E ciò in curva, in corrispondenza dei dossi. E anche in condizioni di scarsa visibilità.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Fai attenzione alla guida

In linea generale la multa per divieto di sorpasso oscilla dagli 80 a 308 euro. E ciò in tutte le fattispecie in cui la manovra non è consentita. Alla sanzione pecuniaria si aggiunge, inoltre, la decurtazione dei punti patente. Da un minimo di due punti ad un massimo di cinque punti.

Esistono, poi, altri casi specifici. E si pensi al sorpasso effettuato su un tratto di strada a linea continua. In questa ipotesi la multa varia da un minimo di 41 euro ad un massimo di 168 euro. Con due punti sottratti sulla patente.

Quanto detto finora, chiaramente non vale per le sedi stradali a due corsie per senso di marcia. Qui, infatti, ai sorpassi, sempre ovviamente nel rispetto delle regole della diligenza e del buon senso, è dedicata la corsia di sinistra rispetto a quella del senso di marcia. La manovra di sorpasso deve sempre, in ogni, essere effettuate al momento opportuno senza in alcun modo infrangere il Codice della Strada.

Divieto di sorpasso agli incroci, sempre ma con delle eccezioni

Tenete presente che, comunque, esistono altri casi particolari in cui il divieto di sorpasso è soggetto a particolari regolamentazioni. E sono anche contemplate eccezioni alla regola. Al riguardo va detto che nei pressi degli incroci il sorpasso è sempre vietato. Se, tuttavia, il traffico all’incrocio è regolamentato da un semaforo o da un agente preposto le cose cambiano. In tal caso, infatti, il sorpasso è consentito a patto di rispettare tutte le altre norme del Codice della Strada.