Puoi perdere peso anche mangiando farro. Poche le controindicazioni

Se la tua dieta include pure i legumi puoi perdere peso anche mangiando farro. Perché tra i cereali il farro, spesso, non è molto conosciuto, ma in realtà è in tutto e per tutto un alimento virtuoso. Ovvero ricco di carboidrati e poi a seguire di proteine e fibre con un basso contenuto, invece, di grassi e zuccheri. Il farro è, inoltre, fonte di vitamine e, soprattutto, di sali minerali. Come il fosforo e come il potassio, presenti in grosse quantità, oltre al calcio e al sodio.

Le proprietà e controindicazioni

Il farro spicca per le tante proprietà benefiche naturali. Utili alla regolazione del transito intestinale. E anche a salvaguardare la salute delle ossa grazie all’elevata presenza di sali minerali, come già accennato. Ma il farro è anche un valido alleato contro gli alti livelli di colesterolo. E anche un ottimo regolatore della pressione sanguigna.

Le controindicazioni sul consumo di farro sono pochissime. In pratica tutti possono consumare il farro ad eccezione dei celiaci. In quanto questo particolare cereale contiene il glutine.

Al pari degli altri cereali, il farro si può acquistare in negozi specializzati, ma è reperibile pure online così come nei migliori supermercati.

È possibile scegliere tra il farro piccolo, detto “farro monococco”, il farro medio, detto anche “dicocco”, ed il farro grande noto pure come “spelta”. Lo “spelta”, in particolare è detto anche granfarro ed è storicamente considerato l’antenato del grano tenero. Si stima, infatti, che le prime coltivazioni di farro risalgano a ben ottomila anni fa.

Come cucinare e come mangiare il farro, un ottimo sostitutivo del riso

Quindi, osservando una dieta, puoi perdere peso anche mangiando farro!

Ora passiamo a dare alcune indicazioni su come cucinare il farro che, nelle ricette, spicca soprattutto per essere un ottimo sostitutivo del riso. Il farro si può cucinare e mangiare semplicemente bollito aggiungendo un pizzico di sale. E a crudo, condendo con un filo di olio extravergine.

Oppure, ancora abbinato a verdure e ortaggi, il farro può essere utilizzato per preparare pomodori, peperoni ed anche melenzane ripiene.

La stagione ci fornisce, inoltre, le migliori indicazioni per mangiare il farro. Visto che d’estate è perfetto per delle gustose insalate, mentre d’inverno diventa la base per gustose zuppe.