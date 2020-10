Oggi la cucina stellata è davvero in voga. Sempre più chef affinano ricerche per creare nuovi piatti attraverso i quali identificarsi. Chi non ha mai sentito del famoso uovo fritto di Carlo Cracco? Ormai è uno dei suoi “cavalli di battaglia”. Assaggiare i suoi piatti è indubbiamente un’esperienza, ma non è alla portata di tutti. Vuoi per la distanza, vuoi per motivi di portafoglio. Se non riesci a cenare al ristorante del famoso chef, oggi ti proponiamo una ricetta che si avvicina a quella originale! Puoi fare anche tu l’uovo di Cracco in casa con questi semplici passaggi.

Il tuorlo impanato e fritto si può abbinare ad una insalata croccante o a una fonduta di parmigiano. Nel suo ristorante lo chef lo serve con taleggio, Porto rosso e brodo di manzo ad un prezzo di 38 euro a portata.

Vedrai che farlo in casa oltre ad essere facile, sarà anche economico: ti costerà circa 5 euro di spesa per 4 persone!

Ingredienti

Pan grattato 250 grammi

4 uova

Olio di semi di girasole q.b.

Sale q.b.

Puoi fare anche tu l’uovo di Cracco in casa con questi semplici passaggi! Prima di tutto, prepariamo 4 ciotole un po’ più grandi della grandezza del tuorlo (possiamo usare anche i bicchieri).

Distribuiamo all’interno del pan grattato e creiamo delle fossette, dove successivamente appoggeremo i tuorli. Adesso separiamo i tuorli dagli albumi in maniera più precisa possibile, cercando di non romperli.

Mettiamo ogni tuorlo nella fossetta precedentemente creata e lo copriamo con il restante pangrattato. Poniamo nel freezer per 4-5 ore; se si dispone di un abbattitore, sono sufficienti 30 minuti. Trascorso il tempo necessario, passiamo alla seconda fase della preparazione.

Scaldiamo dell’olio in una padella per friggere, facendolo arrivare a 155 gradi.

Nel frattempo, preleviamo le uova dal freezer e con molta delicatezza le prendiamo con le mani e le adagiamo su una schiumarola. Quando l’olio è arrivato a temperatura, tuffiamo le uova appoggiate sulla schiumarola e attendiamo che si cuociano.

Per far arrivare un uovo al punto giusto, sono necessari circa 40 secondi, in base alla grandezza. Se preferite cuocere più uova contemporaneamente, si arriverà ad 1 minuto.

Una volta cotto, va adagiato su un foglio di carta per frittura in modo da far scolare l’olio in eccesso.

Il risultato finale

Un tuorlo fritto alla Cracco presenta un involucro croccante e il cuore morbido tutto da gustare!

Buon appetito!

