Investire lo stesso importo in strumenti finanziari diversi con la stessa scadenza, naturalmente darà rendimenti diversi. Chi investe in BTP a 5 anni avrà un ritorno economico diverso dell’impiego dello stesso capitale sempre a 5 anni in conti di deposito. Invece può stupire avere rendimenti diversi investendo in strumenti della stessa famiglia per lo stesso periodo temporale. È il caso dei Buoni postali 3×4 e 4×4.

Di recente Poste italiane ha arricchito la sua offerta di Buoni postali. Ai classici 3×4 e 4×4 ha aggiunto un Buono postale 5×5. Questo offre rendimenti maggiori rispetto agli altri due ed ha una durata fino a 25 anni. Questa scadenza lunga lo fa entrare in competizione con i Buoni del Tesoro poliennali a lunga durata.

Ovviamente anche i Buoni postali 3×4 e 4×4 sono un’alternativa all’investimento in Buoni del Tesoro poliennali. Ma la durata relativamente più breve, li mette in competizione anche con strumenti come i conti di deposito. Chi avesse 10.000 euro da investire per un orizzonte non troppo lungo, potrebbe optare per i Buoni postali, i BTP oppure i conti di deposito. Ovviamente i tre strumenti d’investimento hanno caratteristiche diverse e quindi rendimenti diversi. Anche i Buoni postali 3×4 e 4×4 hanno caratteristiche diverse e rendimenti diversi. Può sembrare scontato, perché hanno durate diverse, in realtà non è così. Scopriamo il motivo.

Può stupire l’imprevedibile risultato di un investimento di 10.000 euro nei Buoni postali 3×4 e 4×4

Un Buono postale 3×4 ha durata massima di 12 anni e distribuisce gli interessi ogni 3 anni. Significa che l’investitore incassa gli interessi maturati solamente ogni 36 mesi. Chi disinveste anche un mese prima non ha diritto a nessun rendimento.

Il Buono 4×4 ha durata massima di 16 anni. Il risparmiatore può incassare gli interessi ogni 4 anni, ma come per il Buono 3×4, se disinveste prima non riceve nessun rendimento. Quindi chi investe per 4 anni, oppure 8 anni, dovrebbe puntare sul Buono 4×4. Chi investe per 3, 6 o 9 anni, dovrebbe puntare per il Buono 3×4 perché distribuisce gli interessi ogni 36 mesi.

Ma se un risparmiatore volesse investire con un orizzonte di 12 anni, dovrebbe puntare sul Buono 3×4 o sul 4×4? Infatti il primo dopo 12 anni scade, il secondo distribuisce la terza tranche di interessi maturati tra il 9° e il 12° anno. Se facciamo una simulazione ci accorgiamo che la scelta non è indifferente come molti potrebbe pensare.

Proviamo a fare una simulazione di investimento a 12 anni di 10.000 euro e confrontiamo i due rendimenti. Il sito delle Poste ci indica che chi investisse oggi 10.000 euro nel Buono 3×4 a scadenza, dopo 12 anni, otterrebbe 10.539 euro. Invece chi investisse lo stesso importo nel Buono 4×4 e ritirasse i soldi dopo 12 anni, otterrebbe 10.429 euro.

Può stupire l’imprevedibile risultato ma il Buono con durata 12 anni rende 110 euro di più del Buono fratello ma con durata maggiore. Probabilmente pochissimi prima di questo calcolo lo avrebbero immaginato.

Approfondimento

Stupirà scoprire come trasformare 50 euro al mese in un grande capitale in pochi anni invece che lasciarli sul conto corrente