In tutte le cucine italiane ci sono degli ingredienti che non possono mai mancare. Il sale, in particolare, è davvero fondamentale e irrinunciabile. A volte, però, può essere dannoso. Se si utilizza troppo sale nella dieta, ci possono essere delle conseguenze davvero spiacevoli. Basti pensare ai problemi cardiovascolari e renali. La nostra salute, quindi, ne risente in maniera pesante.

In un articolo precedente si è visto che per avere un fisico perfetto e tonico bisogna seguire un certo piano alimentare.

Nelle prossime righe, invece, si uscirà dalla cucina ma si parlerà di un argomento abbastanza affine.

Può sembrare strano e molti stenteranno a crederci ma con il sale si possono condire altre cose inaspettate oltre al cibo.

Il sale si usa per dare sapore ai piatti

Come si è visto, il sale si usa prevalentemente in cucina. Esso da sapore ai piatti e li rende più gustosi e appetitosi. Si mette nell’acqua di cottura della pasta. Nel sugo della domenica. Nei soffritti e nelle minestre.

È importante, però, non esagerare. Il consumo di tale prodotto deve essere sempre equilibrato. Oltre a insaporire il cibo, però, il sale si può adoperare in altri modi.

Mille usi inaspettati

Uscendo dalla cucina, scopriamo che il sale può “condire” altre cose.

In primis si può versare nelle scarpe per assorbire l’umidità. In questo modo si eviteranno i cattivi odori.

Condendo le erbacce nei pressi del nostro giardino, esse spariranno in un batter d’occhio.

Mescolato con dell’acqua, il sale si può usare per pulire il forno. Aggiungendo un po’ di cannella rimuove i cattivi odori.

Si può utilizzare anche per insaporire i nostri tappeti. Lo scopo, però, è eliminare le macchie più ostinate di grasso.

Gli aloni sui vestiti, inoltre, saranno solo un brutto ricordo con un po’ di cloruro di sodio.

Il sale, infine, può essere utile per rimuovere l’eccesso di schiuma da lavandini o elettrodomestici vari.

D’ora in poi non condiremo solo il cibo con il sale.