A volte ci sembra che in casa ci sia poco da fare contro l’umidità. In cucina, dove stendiamo i vestiti ad asciugare, per non parlare del bagno. E proprio in questa stanza che le insidie dell’umidità si moltiplicano. Capita a chiunque di cambiare gli asciugamani e accorgersi poco dopo del loro cattivo odore. Spesso quest’inconveniente capita quando i panni non si sono asciugati a dovere. Se abbiamo questo problema proviamo a consultare l’articolo I trucchi per stendere i panni in casa e farli asciugare velocemente senza umidità.

Altre volte, invece, gli asciugamani sono morbidi e profumati prima di essere appesi. Allora cosa succede? Succede che tornando stanchi da lavoro ci facciamo una doccia calda. Ovviamente non è questa la causa principale. Infatti, il problema arriva dopo, quando usiamo l’asciugamano. Dopo averlo utilizzato una sola volta compare la puzza di muffa e umido.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tanto è insopportabile da costringerci a cambiare l’asciugamano dopo pochissimo. La stessa cosa succede con teli per le mani o la faccia. Inevitabilmente si spreca più energia e più acqua per le lavatrici. Inoltre, il tessuto si rovina a causa dei troppi continui lavaggi. In più i batteri si moltiplicano. Ma una soluzione c’è. Può sembrare incredibile ma in questo modo evitiamo che gli asciugamani puzzino dopo averli usati.

Può sembrare incredibile ma in questo modo evitiamo che gli asciugamani puzzino dopo averli usati

Gli asciugamani sono fatti per assorbire acqua. Il motivo del cattivo odore è dovuto all’umidità che penetra nelle fibre e non ne esce. Solitamente, infatti, dopo l’uso le rimettiamo subito al loro posto. E il bagno è un contenitore di umidità. Quindi è molto difficile che i teli si asciughino bene e in fretta. Ma ecco la soluzione facile e veloce al problema.

Il trucco è geniale proprio per la sua semplicità. Per evitare quell’odore terribile di umidità basta prendere l’asciugamano appena usato e stenderlo all’aria. Sono sufficienti alcuni minuti e non importa che ci sia o meno il sole. L’importante è che l’asciugamano sia steso in una stanza dal clima secco o che all’esterno non piova. Grazie all’aria fresca il processo di asciugatura si velocizza e manda via l’umidità in eccesso. In inverno questa pratica può risultare poco pratica.

In quel caso si può mettere in atto un altro stratagemma. E si può sfruttare in qualsiasi momento, dopo la doccia o la pulizia mattutina. Consiste nell’accendere il phon e puntarlo in direzione degli asciugamani umidi. In pochi minuti saranno asciutti e pronti per ritornare al loro posto.