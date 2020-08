Può il rapporto di cambio euro dollaro aver trovato una sua stabilità? Dopo il forte rally registrato dalla valuta unica nei confronti del biglietto verde negli ultimi giorni cosa attendere? Oppure il cross più importante del forex market proseguirà la sua ascesa oltre il livello 1,1800, magari per puntare alla soglia psicologica di 1,200 nelle prossime settimane?

Formulare previsioni accurate nei mercati finanziari, si sa, è sempre una operazione ardua e mai come quest’anno il livello di aleatorietà previsionale è elevato, per via della crisi economica e finanziaria globale. Eppure, l’EURUSD potrebbe aver trovato un suo equilibrio attorno alla soglia 1,1800, dopo la pubblicazione di numerosi dati macroeconomici dell’Eurozona e degli Stati Uniti.

Questo soprattutto quelli relativi al PIL, che hanno mostrato il crollo della produzione Usa, scesa del -32,9% nel secondo trimestre 2020. E’ stato il dato peggiore dal 1947. Per quanto riguarda l’Eurozona, i dati hanno mostrato cali del PIL più contenuti. Secondo i dati pubblicati dall’Eurostat, il PIL è sceso del -12,1% nell’area euro e del -11,9% nell’Unione europea nel suo insieme, rispetto al trimestre precedente. I dati relativi al secondo trimestre del 2020 hanno mostrato un calo per la Germania pari al -10,1%, per la Francia del – 13,8%, per l’Italia del -12,4%, e per la Spagna del – 18,5 per cento.

Gli analisti si aspettano ormai che l’Eurozona esca prima e meglio dalla crisi rispetto agli Stati Uniti. Questa credenza, tuttavia, è ormai già stata scontata dai mercati. Avendo anche le Banche centrali delineato esattamente le loro stance di politica monetaria, con la Federal Reserve che ha dichiarato di voler mantenere la sua ancora estremamente accomodante per diverso tempo la sua. Ecco allora che mancano quegli elementi di novità necessari per movimentare il rapporto di cambio. Ecco perché, almeno nel breve termine, è allora ragionevole aspettarsi bassa volatilità sull’euro dollaro.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.