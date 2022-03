Può essere sufficiente un particolare esercizio per combattere il fastidioso dolore ai tendini di questa articolazione che ci impedisce molti movimenti

Quante volte può capitare, soprattutto agli anziani, che non si riesca a prendere un prodotto su uno scaffale del supermercato e si debba chiedere aiuto? Non perché manchi l’altezza, ma perché il braccio non riesce a distendersi in tutta la sua lunghezza a causa di un dolore forte. Spesso, in questi casi, siamo di fronte a una periartrite che è assai fastidiosa, perché limita molto i nostri movimenti.

Sono soprattutto i tendini e i legamenti a soffrirne, con infiammazioni più o meno forti e persistenti. Sono problemi che riguardano, solitamente, fasce d’età superiori ai 50 anni e spesso sono causate dalla semplice usura. Colpirebbe di più le donne e, per ragioni ancora sconosciute, coloro che soffrono di diabete. Oltre a essere causata, in molti casi, da un’errata postura mantenuta per molto tempo.

Per combatterla, si può anche ricorrere alla chirurgia, ma è l’esercizio fisico, paradossalmente, il deterrente migliore. Ovviamente, prima di fare tutto questo, è sempre consigliato rivolgersi a un medico, in particolare un ortopedico, per approfondire le cause del problema.

Oggi suggeriremo un esercizio in particolare che potrebbe aiutare molto ad attivare, nella maniera corretta, i tendini della spalla. Mettendolo in pratica quotidianamente, potremo sbloccare la nostra articolazione per tornare a fare quei movimenti, all’apparenza semplici, che la periartrite ci preclude. Un rafforzamento muscolare in grado di migliorare notevolmente la situazione.

Perché si chiama esercizio magico? Perché uno studio anglosassone del 2013 ha dimostrato la sua efficacia su un campione di pazienti affetti da periartrite. Alcuni sono stati sottoposti solo a questo specifico movimento, mentre un altro gruppo ha eseguito degli esercizi facenti parte di un programma fisioterapico. Ebbene, al termine, si sarebbe riscontrato un miglioramento maggiore da parte di chi aveva effettuato solo l’esercizio che descriveremo ora.

Possiamo decidere di farlo due o più volte al giorno senza alcun tipo di problema. Sdraiamoci a pancia in su, con le ginocchia leggermente piegate. Teniamo il braccio che non utilizzeremo lungo il corpo, mentre con l’altro andremo a fare il movimento. Lo porteremo prima verso l’alto e successivamente lo allungheremo dietro la testa, senza che si appoggi al pavimento. In questo modo, sarà la forza di gravità ad agevolare il nostro sforzo. Se dovessimo essere in difficoltà, potremmo usare l’altro braccio, appoggiando la mano sul polso, per facilitarne la distensione, accompagnandone il movimento.

Un minuto per braccio è più che sufficiente, poi serviranno trenta o quaranta secondi di riposo prima di ripetere l’esercizio. Possiamo inizialmente farlo in tre sessioni, per aumentare eventualmente il carico quando riusciremo a farlo più facilmente.

Può essere sufficiente un particolare esercizio per combattere la periartrite alla spalla. Qualche minuto al giorno da dedicarci, per migliorare la qualità della nostra vita.

