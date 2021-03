Se pensiamo alle vacanze, ci vengono in mente spiagge, montagne, e tanto relax. Soprattutto in periodi come questo, in cui siamo chiusi in casa per lungo tempo, fantastichiamo di quando potremo di nuovo farci un bel viaggetto. Però molto spesso sottovalutiamo alcuni aspetti delle vacanze che sono tutto fuorché rilassanti. In particolare, oggi vedremo che può essere sorprendente ma andare in vacanza ci stressa moltissimo.

Le difficoltà

Quando si organizza una vacanza, ci sono alcuni aspetti impegnativi che conosciamo tutti. Innanzitutto bisogna trovare i compagni di viaggio giusti (per fortuna, noi sappiamo che questo è il migliore). Poi, trovare una meta, ed una volta fatto, prenotare viaggi ed hotel, stando molto attenti ai prezzi. Questi sono piccoli inconvenienti che accettiamo, e che alla fine non pesano troppo.

Esistono però due categorie di problemi che creano molto stress, ed entrambe hanno a che fare con il lavoro: vediamo quali sono.

Attenzione al lavoro

Le persone rischiano di rovinarsi le vacanze innanzitutto perché non organizzano bene il lavoro prima di partire. Non bisogna arrivare a pochi giorni dalla partenza che abbiamo troppo da fare, ma dobbiamo organizzarci per finire tutto in tempo. In questo modo non partiremo con l’ansia di aver lasciato qualcosa a metà, o di aver finito in fretta e furia.

Il secondo rischio è quello di essere agitati in vacanza per ragioni di lavoro. A volte temiamo che un cliente abbia bisogno di noi proprio quando non ci siamo. Oppure che emerga un problema improvviso per cui serviamo per forza noi per risolverlo. Questo è forse il rischio più difficile da evitare, ma non è affatto impossibile. Per risolvere, dobbiamo chiedere a qualche collega di sostituirci in caso di emergenza, istruendolo su come comportarsi se le cose si mettono male.

Può essere sorprendente ma andare in vacanza ci stressa moltissimo. Per questo, dobbiamo trovare il modo di evitare l’ansia da lavoro mentre siamo sotto l’ombrellone. Ma non preoccupiamoci, tutto si può risolvere con l’organizzazione e con l’aiuto dei colleghi.