Dopo i bagordi natalizi molti di noi cercano di rimettersi in carreggiata e prendersi più cura del proprio corpo. Per fare questo è necessario mangiare bene e fare del movimento. Nel primo caso, però, è necessario conoscere a fondo le proprietà del cibo che serviamo. Infatti, oltre al conteggio delle calorie, si possono fare delle scelte oculate anche in merito ai nutrienti in esso contenuti. Ad esempio, può aiutare le ossa e i denti questa verdura di stagione buona da morire ricca di vitamina C e acido folico. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Può aiutare le ossa e i denti questa verdura di stagione buona da morire ricca di vitamina C e acido folico

Stiamo parlando delle cime di rapa, utilizzate per la realizzazione di contorni deliziosi o come base per alcuni primi. Questo tipo di ortaggio, che fa parte delle crucifere, è particolarmente indicato per la dieta. Infatti, è particolarmente povero di calorie: ne contiene solo 28 per ogni 100 grammi. Inoltre, il suo alto contenuto di acqua favorisce una corretta diuresi. Ma non solo: metterlo in tavola porterebbe anche dei benefici alla nostra salute. Prima di tutto, contiene delle preziose vitamine: fra queste però spiccano la C e la B9. La prima è importantissima per il nostro organismo perché contribuisce a ridurre gli episodi influenzali e a rafforzare le nostre difese immunitarie. Per questo è necessario incamerarne le giuste dosi. Infatti apatia, indebolimento e dolori muscolari potrebbero essere dovuti alla carenza di questa preziosa vitamina. La B9 invece, chiamata acido folico, sarebbe fondamentale anche per rafforzare lo scheletro e il sistema cardiovascolare. Se si cercassero degli effetti simili in altri tipi di alimenti, ecco un consiglio. È possibile avere ossa forti e cuore in forma con questa deliziosa verdura di stagione che pochi consumano e che tiene sotto controllo gli zuccheri

Le possibili controindicazioni al consumo

Ma anche questo tipo di cibo non è scevro di controindicazioni. Infatti, le cime di rapa contengono degli alti livelli di purina. Questa sostanza potrebbe provocare dei problemi a chi ha delle alte concentrazioni di acido urico. È sconsigliato infatti ai soggetti che soffrono di gotta o iperuricemia. Inoltre, queste verdure potrebbero anche scatenare delle reazioni allergiche. Per questo motivo è sempre meglio confrontarsi con il proprio medico di base prima di fare delle scelte drastiche e cambiare eccessivamente la propria dieta.

Lettura consigliata

Per combattere il declino cognitivo, le malattie del cuore e i problemi alla tiroide potrebbe essere utile anche questo nutriente che vale oro