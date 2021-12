Anche se l’innovazione ci tenta, in alcuni periodi dell’anno sentiamo il peso della tradizione. In particolare, pensiamo al Natale con tutto il bagaglio di ricordi, di emozioni e di sentimento che ci evoca. Le cene e i regali ci ricordano che ci sono tante persone che ci vogliono bene e i viaggi ci fanno pensare che per qualche giorno possiamo dimenticarci della nostra routine.

Naturalmente, sono anche molti quegli italiani che scelgono mete molto esotiche e che li portano lontanissimi da casa. Noi di ProiezionidiBorsa, però, vorremmo celebrare l’italianità e la cultura del nostro Paese. Infatti, puntiamo sulla tradizione e scegliamo queste mete italiane per le vacanze di Natale.

Courmayeur e Cortina d’Ampezzo

Natale e Capodanno per tanti italiani vogliono dire sciare e dunque si pensa spesso al Nord Italia. Courmayeur è la prima idea che viene in mente a molti, già che l’accensione dell’albero di Natale nella piazza centrale del borgo è il simbolo dell’inizio del periodo festivo.

Il Monte Bianco è poi il luogo perfetto per chi ama gli sport invernali. Non solo gli sci, ma anche la bici della neve e le ciaspole. Inoltre, a Courmayeur si può vivere un’emozione unica, prendendo la meravigliosa funivia Skyway. Infatti, grazie alle nuove tecnologie si possono raggiungere i 3.500 metri di altezza in pochi minuti, seduti comodamente e godendosi il panorama.

Se restiamo al Nord ma dalla Valle d’Aosta passiamo al Veneto possiamo raggiungere la cittadina di Cortina d’Ampezzo. Come Courmayeur parliamo di una meta tradizionale delle vacanze di Natale degli italiani. Non a caso viene chiamata la regina delle Dolomiti, ma per delle ragioni molto diverse.

Infatti, oltre ai classici sport invernali e alle strutture dedicate al benessere psicofisico delle persone, Cortina è anche molto altro. La mondanità e lo shopping sono qui di casa dato che nelle lussuose vie del centro ci sono tantissimi negozi di brand alla moda e di alta classe.

Non mancano, inoltre, ristoranti in cui gustare delle cene gastronomiche con un servizio impeccabile.

Puntiamo sulla tradizione e scegliamo queste mete italiane per le vacanze di Natale

Dal Veneto passiamo alla Lombardia. Ci troviamo in provincia di Sondrio e specialmente nella cittadina di Bormio. Il suo mercatino di Natale è leggendario e inizia già da metà dicembre. Bormio è poi conosciuta in tutta Italia per il suo presepe vivente e per il grandissimo albero di Natale di Piazza del Kuerc’.

Inoltre, non mancano centri benessere e stazioni sciistiche molto facili da raggiungere. Infine, pensiamo al Trentino Alto Adige e puntiamo su Madonna di Campiglio.

Siamo in un territorio dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, le Dolomiti di Brenta. L’Adamello e la Presanella circondano la cittadina che riceveva già la nobiltà austriaca a fine dell’ottocento. 150 chilometri di piste valgono sicuramente il viaggio.

Approfondimento

Risparmiare tanto anche in vacanza si può fare, basta usare il cervello.