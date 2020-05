Puntare sulle azioni Prysmian? I dati trimestrali e nuove commesse fanno esplodere al rialzo il titolo

Puntare sulle azioni Prysmian? Certo che sì, visto il flusso di news finanziarie che ha investito il titolo azionario nelle ultime settimane.

Che il portafoglio ordini della società fosse di prim’ordine era cosa nota per i lettori di questo sito. Nelle ultime giornate altri nuovi ordini si sono aggiunti.

A inizio mesi si è appreso che Prysmian farà parte di un progetto strategico per la Germania. La società, infatti, ha vinto una commessa per la realizzazione del progetto SuedOstLink in Germania, assegnata dall’operatore di rete tedesco-olandese TenneT TSO Gmb. Si tratta di uno dei collegamenti in cavo interrato HVDC (High Voltage Direct Current) più lunghi al mondo. Il valore della commessa è di circa 500 milioni di euro.

Nei giorni successivi, poi, Prysmian si è aggiudicata una nuova commessa in Germania con la Amprion GmbH. Ha vinto un contratto con l’operatore di rete tedesco per la connessione in cavo interrato A-Nord, parte del progetto tedesco di trasmissione elettrica “Corridoio A” della capacità di 2 GW. Valore dell’operazione: oltre 500 milioni di euro.

Se a questo si aggiunge l’ottima trimestrale (clicca qui per leggere i dettagli) si capisce come puntare sulle azioni Prysmian potrebbe essere un ottimo investimento per il futuro.

Queste buone indicazioni trovano conforto nel giudizio degli analisti il cui consenso medio è Outperform. Inoltre il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione 12% circa.

Per un investitore che dovesse decidere di puntare sulle azioni Prysmian qual è il livello ottimale di ingresso?

Analisi grafica e previsionale sul titolo Prysmian

Prysmian (MIL:PRY) ha chiuso la seduta del 18 maggio a quota 18,75€ in rialzo dello 7,51% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista e non ha più ostacoli lungo il percorso che porta al I° obiettivo di prezzo in area 19,5555€. È questo, quindi, il livello da monitorare nelle prossime settimane. Una chiusura superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo almeno fino in area 26€ (II° obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo si trova in area 32,4854€.

Per chi volesse entrare long sul titolo conviene attendere una chiusura settimanale superiore a 19,5553€ mettendo lo stop nel caso di chiusure settimanali inferiori a questo stesso valore.

Una chiusura settimanale inferiore a 17,1€ metterebbe in difficoltà i rialzisti.