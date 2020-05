Puntare sulle azioni Fincantieri o aspettare tempi migliori? I livelli di trading da monitorare

Puntare sulle azioni Fincantieri in questo momento potrebbe essere un azzardo sia dal punto di vista delle indicazioni degli analisti che da quello dell’analisi grafica e previsionale.

L’andamento borsistico delle azioni Fincantieri negli ultimi 30 giorni è stato caratterizzato da due fasi ben distinte. Un forte movimento direzionale rialzista dalla chiusura del 20 aprile che ha portato a un rialzo di oltre il 50% e culminato il 4 maggio. Dal 4 maggio in poi una forte discesa che ha portato a un ribasso del 30% e che non vede ancora la sua fine. Facendo, quindi, il bilancio dell’ultimo mese, quindi, la variazione è solo del +6%.

Molte sono state le news finanziarie che hanno condizionato l’andamento delle quotazioni: la costruzione di nuove navi per la US Navy, la pubblicazione della trimestrale che ha mostrato un impatto contenuto del Covid-19, l’appalto vinto per la ricostruzione del porto di Carlo Riva di Rapallo.

Sicuramente un aspetto positivo è stato la diminuzione del debito che è sceso a 444 milioni rispetto ai 736 milioni di euro al 31 dicembre 2019.

Intanto gli analisti hanno un consenso medio Underperform e un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 10% circa.

Una situazione molto complessa accentuata dall’altissima volatilità. Basti pensare che per Fincantieri la volatilità è 1,67, rispetto all’indice italiano, mentre quella del settore di riferimento è 1,28.

Prima di puntare sulle azioni della società di cantieristica, quindi, valutare bene il proprio profilo di rischio.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Fincantieri

Fincantieri (MIL:FCT)) ha chiuso la seduta del 20 maggio a quota 0,632€ in ribasso del 3,07% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame giornaliero è ribassista e ha già raggiunto il suo II° obiettivo di prezzo in area 0,64828€. Da notare che la chiusura del 21 maggio ha determinato la rottura di questo supporto, per cui o si recupera subito oppure si accelera verso il III° obiettivo di prezzo in area 0,522216€. Questo livello potrebbe rappresentare un ottimo livello d’.ingresso.

Anche una chiusura giornaliera superiore a 0,64828€ darebbe un ottimo segnale d’ingresso con stop nel caso di chiusura giornaliera inferiore al valore stesso.