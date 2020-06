Puntare sulle azioni di un titolo scalabile a Piazza Affari?

Sapere in anticipo quali sono i possibili titoli azionari con un flottante superiore al 50% potrebbe essere un vantaggio per chi è alla ricerca di società che possono essere oggetto di scalata. Chiaramente in questo caso l’appeal speculativo farebbe schizzare le quotazioni e conseguentemente i guadagni.

MilanoFinanza in un recente articolo ha effettuato questo studio e osservato che due tra le società più interessanti di Piazza Affari fanno parte di questa categoria: Azimut e Finecobank. Quest’ultima dopo l’uscita di Unicredit dal suo capitale, ora presenta un flottante del 79,7% di cui BlackRock detiene l’8,833%.

Ci sono tutti i presupposti, quindi, per chi ne abbia le risorse e la voglia di scalare un titolo che sta avendo delle performance borsistiche incedibili. Basti pensare che negli ultimi 3 mesi (quelli del post minimo di marzo 2020, per capirci) il titolo ha avuto una performance del 42,5% a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato il 14,8% e un mercato italiano il 14,1%.

Le raccomandazioni degli analisti

D’altra parte per gli analisti Finecobank rappresenta un vero e proprio gioiellino. Come si vede dalla tabella seguente (dove abbiamo riportato solo le indicazioni da maggio in poi) il giudizio è per tutti Buy. Tuttavia il target price è su livelli molto vicini a quelli attuali, per cui i margini di apprezzamento sono limitati.

Un aspetto negativo, poi, è che qualunque sia l’indicatore utilizzato Finecobank risulta essere sopravvalutata. In particolare il settore di riferimento ha un PE pari a 7,2, mentre Finecobank quota a 22,6. Probabilmente le quotazioni tengono conto già dell’appeal speculativo sul titolo.

Puntare sulle azioni Finecobank, quindi, potrebbe essere molto delicato.

DATA BANCA D’AFFARI GIUDIZIO TARGET PRICE 17 Giugno 20 HSBC Buy ▲ 13.2000€ 13 Maggio 20 Deutsche Bank Buy ▲ 12.5000€ 13 Maggio 20 UBS Buy ▲ 10.9000€ 12 Maggio 20 Kepler Cheuvreux Buy ▲ 11.0000€ 12 Maggio 20 Equita sim Buy ▲ 11.2000€

Puntare sulle azioni Finecobank per il breve periodo?

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 26 giugno in ribasso dell’1,83%, a quota 11,815€, rispetto alla seduta del giorno precedente.

Le quotazioni hanno raggiunto il III° obiettivo di prezzo in area 11,7601€. Questo livello rappresenta la massima estensione del rialzo partito dai minimi di marzo sostenuto dal BottomHunter.

Puntare sulle azioni Finecobank in questo contesto, però, potrebbe essere molto pericoloso. Meglio attendere il molto probabile ritracciamento. Solo chiusure settimanali inferiori a 10,59€ metterebbero in crisi lo scenario rialzista. Tuttavia la tenuta di questo livello potrebbe rappresentare un’ottima opportunità di acquisto.