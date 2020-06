Puntare sulle azioni di un titolo che ha corso durante la pandemia, ma adesso è col freno a mano tirato potrebbe essere rischioso, ma andiamo per gradi.

Il titolo Giglio Group durante il periodo della pandemia ha avuto una performance eccezionale. Basti pensare che dopo la disastrosa giornata del 24 febbraio è bastato esattamente un mese per recuperare le quotazioni pre-crisi da Covid-19. Il 26 marzo, infatti, il titolo azionario ha guadagnato circa il 35% a seguito dell’incremento del fatturato delle sue piattaforme di e-commerce e della conversione delle sue produzioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Questa spinta rialzista ha portato le azioni di Giglio Group a guadagnare oltre il 200% dai minimi di marzo.

L’aspetto interessante, però, è che nel momento in cui i mercati finanziaria hanno ripreso a risollevarsi e a correre, le quotazioni del titolo hanno incominciato ad indebolirsi. Ad esempio, nell’ultimo mese le azioni di Giglio Group hanno perso l’8,6% a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato l’1,8% e un mercato italiano che ha guadagnato il 13,5%. Questi sono dati che non necessitano di molti commenti.

Guardando i fondamentali le indicazioni che si ottengono sono molto contrastanti tra di loro. Considerando il fair value, infatti, il titolo risulta essere sottovalutato del 20%. Viceversa, considerando metodo di valutazione basati sui multipli degli utili (passati e futuri) il titolo risulta essere sopravvalutato.

Come capire, quindi, se puntare sulle azioni di Giglio Group anche nel prossimo futuro? La risposta all’analisi grafica e pevisionale.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Giglio Group

Giglio Group (MIL:GG) ha chiuso la seduta del 18 giugno a quota 2,77 in rialzo del 1,47% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è ribassista e ha raggiunto il suo I° obiettivo di prezzo in area 2,7539€. La cosa interessante da notare, però, è che la settimana in corso, in particolare la chiusura del 19 giugno, potrebbero avere un’importanza enorme per capire cosa succederà nei prossimi mesi.

Un recupero in chiusura settimanale di area 2,7539€ farebbe girare al rialzo la tendenza in corso. In caso contrario le quotazioni potrebbero scendere fino in area 2,0785€ con I° obiettivo di prezzo in area 0,9673€.

Approfondimento

