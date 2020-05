Puntare sulle azioni del settore lusso? Potrebbe essere il momento giusto per acquistare TODs

Puntare sulle azioni del settore lusso dopo la tempesta Covid-19?

Sicuramente i mesi di febbraio e marzo rimarranno a lungo nella memoria degli investitori e degli imprenditori del settore del lusso.

Come certificato in uno studio di Mediobanca, durante il primo trimestre del 2020 sono cresciuti i fatturati di società websoft (+17,4%), Gdo (+9,1%), case farmaceutiche (+6,1%), pagamenti elettronici (+4,7%), elettronica (+4,5%) e food (+3,4%). Hanno visto una contrazione dei fatturati, invece, sono le multinazionali che producono aeromobili (-22,1%), oil & energy (-15,9%), moda (-14,1%) e automotive (-9,1%). Per misurare l’impatto della crisi, però, è meglio concentrarsi sull’ebit. Questo indicatore rappresenta una misura di utile operativo prima degli oneri finanziari e delle imposte. Il calo medio complessivo dell’ebit è del 18,9% nel primo trimestre 2020. Ancora una volta bene gdo (+33,6%) e case farmaceutiche (+18,1%), male, invece, oil & energy (-87,8%), moda (-81,5%) e automotive (-75,8%) che hanno subìto il più duro contraccolpo.

Con riferimento al titolo TODs, il fatturato del gruppo del primo trimestre è sceso del 29,4% a 152,8 milioni di euro. Questo risultato è stato fortemente condizionato dal lockdown in Cina e successivamente da quello in Europa e negli Stati Uniti. Le cose, però, vanno migliorando visto che in Cina i negozi hanno riaperto già da un po’ e in Europa pian piano si sta ripartendo. I prossimi mesi, quindi, dovrebbero mostrare dati in ripresa.

Se da un punto di vista delle vendite ci si aspetta una ripresa, cosa attendersi secondo l’analisi grafica?

Puntare sulle azioni TODs: le attese dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario TODs (MIL:TOD) ha chiuso la seduta del 22 maggio a quota 23,22€ in ribasso dello 0,85% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso, time frame mensile, è ribassista e ha già raggiunto il suo I° obiettivo di prezzo in area 21,288€ che per il secondo mese consecutivo sta resistendo alle pressioni ribassiste.

Ci sono, quindi, i presupposti per una ripartenza al rialzo che diventerebbe molto più realistica nel casi di chiusure mensili superiori a 31,73€. In questo caso l’obiettivo rialzista si troverebbe in area 49,2€. A seguire, poi, gli obiettivi si trovano in area 77,3€ e area 105€ (massima estensione rialzista).

D’altra parte la rottura in chiusura mensile del supporto in area 21,288€ aprirebbe le porte a una discesa verso obiettivi che sono chiaramente da Apocalisse: 1,408€. Riportiamo questo livello come risultato di un algoritmo, ma riteniamo che ci siano bassissime probabilità di raggiungerlo.

Conclusione: una possibile strategia operativa potrebbe essere quella di puntare al rialzo mettendo uno stop nel caso di chiusure mensili inferiori a 21,288€.

