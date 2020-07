Puntare sulle azioni con una delle migliori peformance dell’ultimo mese?

Puntare sulle azioni che hanno fatto una delle migliori performance dell’ultimo mese?

Sul listino italiano la regina dell’ultimo mese è stata Cattolica Assicurazioni che è esplosa al rialzo per motivi extra-borsistici (I retroscena dell’accordo Cattolica-Generali: perché questa intesa s’aveva da fare). La sua performance di oltre il 40% è stata seguita a ruota da quella di Orsero che ha guadagnato oltre il 25%.

La società dal punto della valutazione risulta essere fortemente sottovalutata visto che applicando il confronto tra il fair value e le attuali quotazioni Orsero risulta essere ancora sottovalutato del 75% circa. Analoga sottovalutazione si ottiene andando a considerare gli utili futuri (indicatore PEG) e il price to book ratio (PB).

Anche per gli analisti il titolo è sottovalutato, poco più del 10%, con un giudizio Buy, comprare subito.

Altri aspetti che potrebbero/dovrebbero indurre all’acquisto delle azioni Orsero sono i seguenti due punti

La società presenta bassi livelli di valutazione, con un enterprise value pari a 0,22 volte il suo fatturato.

Gli interessanti multipli degli utili dell’azienda sono messi in evidenza da un rapporto P/E di 12,49 per l’anno in corso.

Puntare sulle azioni Orsero: analisi grafica e previsionale

Il titolo Orsero (MIL:ORS) ha chiuso la seduta del 3 luglio a quota 6,4€ in ribasso dell’1,23% rispetto alla seduta precedente.

Le quotazioni, dopo aver raggiunto il III° obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in area 7,539€, hanno preso la strada del ribasso sul time frame settimanale puntando il I° obiettivo di prezzo in area 5,006€. La prima indicazione del raggiungimento di questo livello si avrebbe con la rottura in chiusura di giornata di area 6,021€. La massima estensione del ribasso in corso si trova in area0,697€.

Il rialzisti, invece, prenderebbero il sopravvento nel caso di chiusure settimanali superiori a 6,65€