Puntare sulle azioni che trarranno il maggior vantaggio dalla ripresa degli spostamenti tra le Regioni italiane

Il 3 giugno ci sarà il cosiddetto “liberi tutti” con la ripresa della libera circolazione. Puntare sulle azioni che trarranno il maggior vantaggi da questa nuova situazione potrebbe essere l’opportunità per guadagnare soldi nel medio periodo.

Sicuramente tra le società che hanno pagato il prezzo maggiore al lockdown c’è Autogrill. I primi quattro mesi del 2020 hanno mostrato ricavi per 963 milioni, in calo del 33,9% a cambi correnti (-35% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel solo mese di aprile i ricavi sono crollati dell’88%. Nel periodo gennaio-aprile l’ebitda è sceso a 50,8 milioni da 178,6, mentre l’ebit è stato negativo per 157,7 milioni (da -8,8 milioni).

Per capire la gravità della situazione che si è trovata ad affrontare Autogrill basti pensare che durante il solo mese di aprile la società ha bruciato 100 milioni di euro di cassa. Secondo le stime dell’azienda a partire dal mese di giugno 2020 la cassa bruciata sarà di circa 35-40 milioni al mese, nell’ipotesi di una contrazione dei ricavi mensili del 75% nel secondo semestre dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2019. Questi numeri, però, non devono spaventare. La società, infatti, ha cassa e risorse disponibili per 500 milioni di euro e nessuna scadenza rilevante dei debiti in essere fino al 2023.

A seguito di questi dati gli analisti di Banca IMI hanno lanciato un Buy, comprare subito, su Autogrill con prezzo obiettivo a 11,5€.

Puntare sulle azioni Autogrill: quando comprare secondo l’analisi grafica e previsionale?

Il titolo Autogrill ( MIL:AGL) ) ha chiuso la seduta del 29 maggio a quota 5,06€ in ribasso dello 0,39% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso, time frame settimanale, è rialzista e ha raggiunto il suo I° obiettivo di prezzo in area 4,6934€. Non solo, con la chiusura del 29 maggio questa forte resistenza è stata rotta al rialzo e adesso le quotazioni puntano area 6,2433€. La massima estensione del rialzo si trova in area 7,7931€.

Va notato che fino a quando le chiusure settimanali saranno superiori a 4,6934€ i rialzisti non dovrebbero correre rischi.

Approfondimento

Autogrill, frenano i ricavi nei primi quattro mesi del 2020 causa Covid-19