Gli ultimi giorni dell’anno sono storicamente spesso i migliori per l’acquisto di una nuova autovettura. Complici anche le immatricolazioni delle concessionarie, concordate con le case madri, è davvero possibile fare dei buoni affari. Su questa linea ecco perché possiamo puntare sull’acquisto di un mini suv economico ma rivisto nella sua sicurezza e apprezzato dagli automobilisti. La nuova versione del Sandero Stepway della Dacia, fabbrica inglobata nel mondo Renault. Vediamone le caratteristiche tecniche principali assieme ai nostri Esperti di motori.

Intanto il prezzo

Per venire subito incontro alla curiosità dei nostri Lettori, parliamo del prezzo: 14.950 euro per la versione 1.0 Tce Comfort, quella più costosa. Ma, quelle più economiche variano dai 9.000 euro fino agli 11.000. Parliamo dell’edizione 3.0 di un suv versione città, che rispetto alle sorelle precedenti, sembra effettivamente rinnovato nell’aspetto e in termini di sicurezza. La casa automobilistica francese ha deciso infatti di proiettare su questa vettura chiaramente l’impronta dei suoi modelli di punta, e, in particolare la nuova Clio. I primi e più importanti accorgimenti sono:

gli airbag per la testa dei passeggeri dietro;

la frenata automatica in emergenza che funziona praticamente da fermi e fino ai 170 km/h;

il rinforzo della scocca, che rende questa vettura decisamente più solida,

Ecco perché puntare sull’acquisto di un mini suv economico ma rivisto nella sua sicurezza e apprezzato dagli automobilisti, potrebbe rivelarsi davvero un buon affare.

Il nuovo design

La sinergia con i migliori ingegneri e progettisti della maison francese è visibile già nel nuovo aspetto della Dacia Sandero Streetway.

La fiancata appare molto più slanciata e armoniosa di quelle precedenti, il “muso” ha decisamente più personalità ed è più accattivante. I parafanghi sono più larghi e danno maggiore impressione di solidità e resistenza allo scontro. Il nuovo modello è più lungo dei precedenti, ma più basso, proprio per dare l’idea di una nuova vettura al passo coi tempi. I motori partono dal 1.0 da 65 CV, ma con la variante turbo che arriva fino a 90. Disponibile la versione benzina, ma anche GPL. Per gli appassionati di auto in cerca di occasioni, suggeriamo la lettura dell’articolo sottostante sulle offerte ex noleggio all’asta.

