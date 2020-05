Puntare sulla società guidata da Colaninno? Il potenziale c’è, bisogna solo attendere

Puntare sulla società guidata da Colaninno?

A guardare i risultati della controllata Piaggio (clicca qui per approfondimenti) IMMSI dovrebbe essere uno dei migliori affari della Borsa Italiana. Purtroppo il titolo non riesce a esprimere tutte le sue potenzialità.

Basti pensare che dal 1 gennaio 2020 IMMSI ha perso il 39,23%, mentre Piaggio solo (si fa per dire) il 23,94%. Anche il confronto con il settore di riferimento non è, per IMMSI, molto incoraggiante. Nelle fasi di discesa dei mercati ha perso uguale, nel momento della ripresa sta facendo peggio.

Eppure i dati del primo trimestre 2020 non sono stati terribili visto che il risultato ante imposte è stato sostanzialmente in pareggio nonostante il lockdown. L`indebitamento finanziario netto è stato pari a 931,3 milioni di euro rispetto ai 905,1 milioni di euro del 31 marzo 2019 e ai 796,4 milioni di euro di fine 2019. L’incremento, però, non deve preoccupare. Come spiegato dalla stessa società, infatti, l`incremento relativo al fine anno è riconducibile principalmente ad acquisti globali di materie prime e semilavorati per garantire le produzioni durante i lockdown. Un aspetto molto interessante, invece, è legato alla capacità di generazioni di cassa che ha portato la posizione finanziaria netta dai -66,2 milioni di euro del primo trimestre del 2019 a +5,6 milioni di euro al 31 marzo 2020.

Ci sarebbero, quindi, tutti i presupposti per puntare sulla società guidata da Colaninno, ma il titolo stenta a decollare.

Analisi grafica e previsionale sul titolo IMMSI

IMMSI (MIL:IMS) ha chiuso la seduta del 22 maggio a quota 0,3415€ invariato rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista, ma stenta a decollare. Dopo aver raggiunto il I° obiettivo di prezzo in area 0,35846€, sono sei settimane che le quotazioni non riescono ad avere ragione di questo livello. Manca, infatti, la decisiva chiusura settimanale sopra la resistenza indicata che permetta di raggiungere il II° obiettivo di prezzo in area 0,44228€. A seguire la massima estensione del rialzo in corso si trova in area 0,52673€ (III° obiettivo di prezzo). Da notare che il segnale di BottomHunter è ancora in vigore.

Chiusure settimanali inferiori a 0,30639€ farebbero precipitare al ribasso le quotazioni di IMMSI.