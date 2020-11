Puntare sulla forza dell’euro nei confronti del dollaro potrebbe essere l’affare di Natale. D’altra parte come più volte scritto su queste pagine, che l’euro fosse destinato ad apprezzarsi nei confronti del dollaro era scolpito nei grafici.

Tuttavia un livello chiave molto importante, sia dal punto di vista tecnico che psicologico, si avvicina a grandi passi e il momento delle decisioni importanti si avvicina. Stiamo parlando di area 1,2, un livello che, come tutti quelli “tondi” incentiva gli scambi.

Andiamo a individuare quali livelli monitorare per capire se il raggiungimento di area 1,2 possa determinare o meno un’accelerazione rialzista o l’inizio di una fase ribassista.

Puntare sulla forza dell'euro nei confronti del dollaro potrebbe essere l'affare di Natale: le indicazioni dell'analisi grafica

Il 20 novembre la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,1963 in rialzo dello 0,44% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con un rialzo dello 0,90%.

Il quadro grafico sul cambio euro dollaro è disarmante per la sua chiarezza.

Sia sul giornaliero che sul settimanale, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il loro II obiettivo di prezzo in area 1,2. Inoltre è interessante notare come questo livello rappresenti anche l’ultimo ostacolo prima del raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 1,2828.

Le prossime sedute, quindi, e soprattutto quella del 30 novembre in quanto chiusura mensile, saranno molto importanti per capire il futuro del cambio euro dollaro. Una chiusura sopra 1,2, infatti, farebbe scattare un rialzo almeno fino in area 1,3.

