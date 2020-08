Puntare sulla forte ripresa di un titolo azionario sottovalutato del 100%? Quando è possibile e consigliabile?

I cultori dell’analisi fondamentale comprano azioni sottovalutate e le mantengono per tutto il tempo necessario affinchè il valore possa esprimersi in tutta la sua potenzialità. In realtà se andiamo ad analizzare alcuni casi a Piazza Affari non possiamo condividire questa teoria in quanto alcuni fatti dimostrano diversamente. Ci sono titoli azionari che continuano a scendere o semmai a non muoversi da diversi anni nonostante abbiano ottimi fondamentali e siano sottovalutati rispetto al loro business e alle potenzialità. Come mai accade questo? Potremmo accampare questa o quella ipotesi ma non entra nel campo delle nostre analisi anche se un’idea confortata da dati empirici ce l’abbiamo e l’affermiamo da subito.

Puntare sulla forte ripresa di un titolo azionario sottovalutato del 100% quando il trend dei grafici segnala potenzialità di rialzo di lungo termine

Fino a quando un titolo non mostra forza nei grafici non va mai comprato perchè la strada potrebbe essere ancora al ribasso. Oggi andiamo a studiare Ratti (MIL:RAT) società che produce e distribuisce tessuti e accessori per uomo e donna in Italia e all’estero.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 7 agosto a 4,30 +2,38%.

In base al discounted cash flow calcoliamo il fair value a 8,14.Non leggiamo raccomandazioni di case di brokeraggio o altri analisti.

In base a quanto scritto nei paragrafi precedenti il titolo Ratti è da comprare ora oppure si deve attendere?

Da inizio anno Ratti ha formato il minimo a 3,50 ed il massimo a 7,78. Riteniamo che la chiusura del 7 agosto possa rappresentare l’inizio di una fase direzionale di breve, medio e lungo termine e per questo motivo compreremo il titolo in apertura del 10 agosto. Inserire lo stop loss a 4,00 e mantenere per molto tempo. Prima resistenza a 4,76. Riteniamo che siano molto elevate le probabilità che un minimo di lungo termine sia stato già segnato a 3,50 e poi 4,01 . Giudizio del nostro Ufficio Analisi: Strong buy long term.