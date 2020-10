Puntare sul un titolo azionario che fa della solidità finanziaria uno dei suoi punti di forza potrebbe essere la scelta giusta per chi non ama le brutte sorprese in Borsa.

Sesa è una società che da questo punto di vista offre ottime garanzie. Se si guardano, infatti, l’indice di liquidità di breve e lungo termine sono entrambi ben superiori a 1. Nessun pericolo all’orizzonte, quindi.

Un altro aspetto che spinge a puntare su Sesa sono le aspettative di sviluppo della crescita che sono piuttosto promettenti. Si prevede, infatti, un forte incremento delle vendite nei prossimi anni.

Ma cosa pensano gli analisti di questo titolo? Il consenso medio è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione superiore al 10%.

Puntare sul un titolo azionario che fa della solidità finanziaria uno dei suoi punti di forza, ma dove è diretto secondo l’analisi grafica e previsionale?

Sesa (MIL:SES) ha chiuso la seduta del 8 ottobre a quota 84,8 euro in ribasso dello 0,93% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista sia nel breve che nel lungo periodo. In particolare, in quest’ultimo caso il massimo potenziale rialzista è dato dal raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 138,3 euro e corrisponde a un rialzo di circa il 60% dai livelli attuali. Un primo indizio del rafforzamento del rialzo in corso verrebbe da una chiusura giornaliera superiore a 88,8 euro (I obiettivo di prezzo).

Viceversa, i primi segnali di cedimento si avrebbero con chiusure giornaliere inferiori a 83,8 euro. Da notare che la tendenza di lungo periodo verrebbe meno solo nel caso di chiusure mensili inferiori a 64,4 euro.

Time frame giornaliero

Time frame mensile

