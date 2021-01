Puntare sul settore fotovoltaico comprando JinkoSolar Holding Co. quotato a Wall Street. Andiamo a spiegare i motivi di questa nostra scelta facendo prima una premessa.

Negli ultimi anni, tutti i titoli che si occupano di commercio online, tecnologia, biotecnologia, media hanno registrato rialzi fortissimi. A Wall Street, come non ricordare i rialzi di Amazon, Apple, Microsoft, Netflix e Tesla? Quali sono i settori che potrebbero essere trainanti per il futuro? Su quali titoli azionari scommettere da ora in poi? Quali settori potrebbero decuplicare il loro valore in poco tempo? Per avere un’idea dobbiamo andare ad analizzare quelli che potrebbero essere i settori più importanti per il nostro futuro e fra di essi sicuramente trova un posto, oltre all’assistenza sanitaria per anziani, al riciclo dei rifiuti, anche il settore dell’energia.

Le energie alternative a parere degli esperti internazionali, rappresentano uno dei macro trend del futuro. Per questo motivo tutte le società, almeno le migliori, che operano nel settore potrebbero rappresentare un ottimo investimento.

Siamo andati a cercare un titolo azionario impostato al rialzo dal punto di vista grafico e sottovalutato rispetto ai fondamentali. Abbiamo trovato JinkoSolar Holding Co. La società si occupa della progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti fotovoltaici.

Si prevede che gli utili cresceranno del 24,24% all’anno.

Gli utili sono cresciuti del 51% nell’ultimo anno.

Puntare sul settore fotovoltaico comprando JinkoSolar Holding Co. quotato a Wall Street

Siamo andati a leggere le raccomandazioni degli altri analisti ed abbiamo trovato 7 giudizi con stime di fair value intorno ai 58,69 dollari per azione. Il nostro calcolo invece stima il prezzo obiettivo a 110 dollari circa.

La nostra strategia di investimento

Il titolo (NYSE:JKS) ha chiuso la giornata di contrattazione del 22 gennaio a 68,50. Nel 2020 ha segnato il minimo a 11,42 ed il massimo a 90,20.

Le nostre previsioni per il 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 55,76/68,15

area di massimo attesa 111,66/123,49.

Il nostro consiglio operativo è di comprare il titolo a mercato con stop loss di lungo termine a 57,66 e mantenere. Obiettivo primo da raggiungere entro 1/3 mesi in area 90,20.