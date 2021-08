Mentre il dollaro continua a rafforzarsi contro euro, quest’ultimo tende a prendere forza contro altre valute come il dollaro australiano. Per questo cross valutario a inizio febbraio di quest’anno, le cose sembravano aver preso una direzione diversa, ma poi a marzo uno swing rialzista ha ridato forza all’euro.

La view del nostro Ufficio Studi è la seguente: questo è il momento opportuno di puntare sul rafforzamento dell’euro contro il dollaro australiano.

Facciamo prima una breve panoramica sulle principali economie occidentali.

Nell’ultimo periodo, i dati macroeconomici pubblicati in USA e le “affermazioni della FED” hanno evidenziato che probabilmente nei prossimi mesi (nel 2023?) molto probabilmente verranno alzati i tassi. Questo ha spinto il dollaro al rialzo contro tutte le altre valute internazionali. Nelle ultime settimane, però anche l’euro ha formato dei pattern rialzisti di breve e medio periodo nei confronti del dollaro australiano, dollaro canadese e dollaro neozelandese.

Euro dollaro australiano (EUR AUD) ha chiuso la giornata di contrattazione del 19 agosto a 1,6340 in rialzo dello 0,96% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,5252 ed il massimo a 1,6356.

Quali dinamiche attendere da ora in poi e perchè puntare sul rafforzamento dell’euro contro il dollaro australiano

Andiamo a spiegare perchè a nostro parere si deve puntare su un ulteriore rafforzamento dell’euro.

Da inizio marzo tutti gli swing di prezzo e gli oscillatori di conferma sono orientati verso questa direzione. Ad oggi poi, è molto elevata la probabilità che quest’anno il cambio abbia segnato un bottom pluriennale.

La strategia di investimento

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 1,59, i prezzi potrebbero salire in poche settimane verso l’area di 1,6828 e poi 1,7197. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 1,6118.

Se la nostra view si rivelerà corretta, entro il primo trimestre del 2023 il cambio potrebbe raggiungere il livello di 1,8126/1,85.

Per questo motivo, il nostro consiglio operativo è quello di essere comprato di euro contro dollaro australiano sia in ottica di breve che di lungo termine.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta aggiusteremo il tiro.