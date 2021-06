Inflazione e tassi al rialzo potrebbero portare a ulteriori rafforzamenti del dollaro, ma sarà così? La FED per il momento ha rinviato al 2023, eventuali due rialzi dei tassi, che francamente sono al momento delle ipotesi da valutare poi nel tempo ed in base alla tendenza che assumerà il ciclo economico americano.

Questo è il momento di puntare sul dollaro contro le principali valute internazionali?

In un articolo precedente abbiamo monitorato il cambio euro dollaro, ora andremo ad analizzare la tendenza di breve e lungo termine di dollaro australiano dollaro americano, dollaro franco svizzero, dollaro yen e sterlina dollaro.

Dollaro australiano dollaro americano

Il cambio ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 0,7478. Fino a quando non si verificherà una chiusura settimanale superiore a 0,7726 l’obiettivo da raggiungere in 1/3 mesi è posto in area 0,6991. Una chiusura del mese di giugno inferiore a 0,7675 potrebbe portare a forti ribassi nei prossimi 3/6 mesi.

Dollaro franco svizzero

Il cambio ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 0,9232. Fino a quando non si verificherà una chiusura settimanale inferiore a 0,8965 l’obiettivo da raggiungere in 1/3 mesi è posto in area 0,9473 e poi 0,98. Una chiusura del mese di giugno superiore a 0,9165 potrebbe portare a forti rialzi nei prossimi 3/6 mesi.

Dollaro yen

Il cambio ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 110,22. Fino a quando non si verificherà una chiusura settimanale inferiore a 0,7726 l’obiettivo da raggiungere in 1/3 mesi è posto in area 114,55. Solo una chiusura del mese di giugno inferiore a 106,37 potrebbe portare a forti ribassi nei prossimi 3/6 mesi.

Sterlina dollaro

Il cambio ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 1,3801. Fino a quando non si verificherà una chiusura settimanale superiore a 1,3945 l’obiettivo da raggiungere in 1/3 mesi è posto in area 1,3566. Una chiusura del mese di giugno o luglio inferiore a 1,3566 potrebbe portare a forti ribassi nei prossimi 3/6 mesi.

Si procederà per step.