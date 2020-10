Puntare su uno dei migliori titoli azionari al mondo nel settore vendite al dettaglio per guadagnare il 144% potrebbe essere l’affare dell’anno. Tuttavia nel caso di Portobello bisogna essere molto prudenti. Come vedremo nella sezione relativa all’analisi grafica e previsionale, infatti, la tendenza in corso è ribassista e lo spazio per la discesa è ancora tanto. Bisognerà capire, quindi, quali siano i livelli migliori per entrare sul titolo.

Prima, però, soffermiamoci sulla valutazione di Portobello e sulla semestrale pubblicata qualche settimana fa.

Secondo l’unico analista che copre il titolo la raccomandazioni è Outperform con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 144%. Gli stessi livelli di sottovalutazione si raggiungono quando si guarda ai fondamentali del titolo. Ad esempio Portobello quota a un PE di. 5,1 a fronte di un settore di riferimento che quota a un PE medio di 16. Ciò vuol dire che le quotazioni del titolo in questione potrebbero triplicare e il PE sarebbe ancora in linea con quello dei competitors.

D’altra parte la semestrale pubblicata (ricavi e margine operativo lordo in aumento del 25% e 147%, rispettivamente, rispetto allo stesso periodo del 2019; risultato netto balzato del 193%) ha mostrato numeri eccezionali che non giustificano l’andamento delle quotazioni.

Per concludere facciamo notare come nel settore vendite al dettaglio, Portobello, da inizio anno, ha avuto una delle migliori performance a livello mondiale.

Il titolo Portobello (MIL:POR) ha chiuso la seduta del 16 ottobre in rialzo dello 0,77% rispetto alla seduta precedente a quota 13,1€.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista e punta al I obiettivo di prezzo in area 12,25 euro. Questo livello è particolarmente importante in quanto è in prossimità di un livello individuato da un altro indicatore. Una chiusura giornaliera sotto questo livello, quindi, farebbe accelerare al ribasso verso il II obiettivo di prezzo in area 10,4 euro. La massima estensione si trova in area 8,56 euro.

Nel breve la tendenza passerebbe al rialzo solo nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 13,4 euro.

Time frame settimanale

Nel medio/lungo periodo la situazione è abbastanza incerta. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono sospese tra i livelli 13,35 euro e 12,35 euro. Chiusure esterne a questi livelli farebbero partire con elevata probabilità un movimento direzionale.

Se si partisse al rialzo l’obiettivo più vicino si trova in area 19,2 euro. Da notare, che la massime estensione della proiezione rialzista si trova in area 39 euro per un potenziale rialzo del 200% circa.

Al ribasso, invece, il I obiettivo di prezzo si trova in area 8,48 euro.

Approfondimento

