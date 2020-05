Puntare su una azione sottovalutata del 30% e che viene acquistata dalla stessa società

Puntare su una azione sottovalutata come questa potrebbe essere un ottimo investimento per il futuro. Soprattutto se la società compra azioni proprie e c’è una sottovalutazione del 40%.

Parliamo di IREN una società che nella settimana dal 18 al 22 maggio ha acquistato 842.676 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di 2,1588€. In questo modo l’utility emiliana detiene 8.283.264 azioni proprie, pari allo 0,6367% del capitale sociale.

Dal punto di vista del business le cose vanno molto bene come testimonia il bilancio 2019 (clicca qui per leggere) e la società è molto impegnata nel rafforzare le proprie risorse finanziarie per migliorare il servizio offerto. Prova ne è il finanziamento da 80 milioni di euro che serviranno per sviluppare progetti sostenibili relativi alla rete idrica con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio. Inoltre, verranno utilizzati anche per la costruzione di impianti di trattamento delle acque nella Regione Liguria e per la riduzione delle perdite di rete nelle province di Genova e Parma.

Una società in evoluzione, quindi, che punta su se stessa, ma non solo. Anche gli analisti hanno un consenso medio BUY, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30% circa. Va notato che anche nello scenario più pessimistico il titolo risulta essere sottovalutato del 15%.

Ricordiamo, poi, che il gruppo ha deciso di distribuire per fine giugno una cedola il cui rendimento alle quotazioni attuali ha un rendimento superiore al 4%.

Puntare su una azione sottovalutata? Il livelli dove comprare per l’analisi grafica e previsionale

Iren (MIL:IRE) ha chiuso la seduta del 26 maggio a quota 2,262€ in rialzo dell’1,43% rispetto alla seduta precedente.

Sul titolo, time frame settimanale, è in corso una proiezione rialzista che trova conferma nel segnale di BottomHunter. Le quotazioni, quindi, sono dirette verso i I° obiettivo di prezzo in area 2,7849€. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino al II° obiettivo di prezzo in area 3,8768€. La massima estensione del rialzo, invece, si trova in area 4,9642€. Da notare che qualora questo livello venisse raggiunto, Iren vedrebbe le sue quotazioni guadagnare il 120% circa.

Allo stato attuale una chiusura settimanale inferiore a 2,1154€ farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.