Puntare su un titolo bancario che non risente della crisi?

Puntare su un titolo bancario come Finecobank potrebbe essere ancora un affare?

I dati che la società ha pubblicato nelle ultime settimane sono stati eccellenti. La trimestrale è stata ottima (clicca qui per leggere l’articolo) con i ricavi in rialzo del 27,2% rispetto ai 158,2 milioni di euro relativi al primo trimestre del 2019.

A maggio la raccolta netta di Finecobank è stata leggermente in diminuzinie rispetto ad aprile, ma comunque in crescita del 78% anno su anno.

La società ha cosi commentato questi dati

La dinamica è stata caratterizzata da una grande qualità e ottenuto senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo. L’asset mix vede un balzo su base annua sia della componente gestita a 576 milioni di euro, con un forte contributo dei Guided Products, sia della componente amministrata a 820 milioni di euro. La raccolta diretta è pari a -522 milioni di euro, evidenziando la scelta dei clienti di investire liquidità verso prodotti di risparmio gestito e amministrato.

Il totale della raccolta netta da inizio anno è pari a 3,947 miliardi di euro dai 2,708 miliardi di euro del 2019.

Bastano questi ottimi risultati per puntare su un titolo bancario come Finecobank?

Perché puntare su un titolo bancario come Finecobank? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 4 giugno in rialzo dell’1,57%, a quota 11,025€, rispetto alla seduta del giorno precedente.

La proiezione, time frame settimanale, è rialzista supportata da un segnale di BottomHunter. Sia il I° che il II° obiettivo di prezzo sono stati spazzati via e adesso le quotazioni puntano al III° obiettivo di prezzo in area 11,76€. Poiché normalmente sulla massima estensione di un movimento (sia rialzista che ribassista) si verificano rallentamenti e conseguenti ritracciamenti, lo spazio al rialzo è molto limitato.

In questo momento, quindi, non ci sono i presupposti per entrare al rialzo sul titolo. Il possibile guadagno (inferiore al 10%) non è paragonabile al rischio di rimanere vittime di un rapido e violento ritracciamento.

Qualcosa in più di un ritracciamento si materializzerebbe con chiusure settimanali inferiori a 10,064€ (II° obiettivo di prezzo).