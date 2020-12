Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Puntare su un titolo azionario i cui conti hanno tenuto nonostante la pandemia potrebbe sembrare la cosa più naturale da fare. Tuttavia niente in Borsa è ovvio, per cui bisogna sempre prestare molta attenzione.

Il caso di Carel industries à, da questo punto di vista, abbastanza indicativo. I primi nove mesi dell’anno hanno mostrato dei conti sostanzialmente in linea con quell dell’anno precedente. I ricavi, il margine operativo lordo, l’utile netto sono stati sostanzialmente in linea o leggermente peggiori dell’anno precedente. A fine settembre solo l’indebitamento netto si era ridotto a 49,4 milioni di euro, rispetto ai 62,1 milioni di euro d’inizio anno. Uno dei punti di forza della società, infatti, è la sua situazione finanziaria. L’indice di liquidità, sia di breve che di lungo periodo, infatti, esprime una solida situazione finanziaria

Il management si aspetta di chiudere il 2020 in linea con il 2019.

L’unico analista che copre il titolo è prudente con giudizio Hold e prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 5% circa.

Puntare su un titolo azionario i cui conti hanno tenuto nonostante la pandemia? Le indicazioni dell’analisi grafica

Carel Industries (MIL:CRL) ha chiuso la seduta del 3 dicembre a 17,60 euro in rialzo dello 0,11% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista, ma stenta a rompere la prima resistenza, area 17,9 euro, lungo il percorso che porta al I obiettivo di prezzo in area 19,76 euro. La partenza del rialzo potrebbe portare il titolo verso la massima estensione rialzista in area 25,7 euro per un potenziale guadagno di circa il 50%.

La prolungata incapacità di rompere la resistenza indicata potrebbe spingere le quotazioni verso i minimi annuali.

Time frame settimanale

La tendenza di medio/lungo periodo è ribassista, ma dopo avere rotto al ribasso il forte supporto in area 18,04 euro (I obiettivo di prezzo) stenta ad accelerare verso gli obiettivi ribassisti indicati in figura. Il recupero di area 18,04 euro in chiusura di settimana favorirebbe la ripresa del rialzo con obietti in area 40 euro, per un potenziale guadagno di oltre il 100%.

