Piazza Affari vola e si porta sopra i 20 mila punti e inizia a mostrare forza dopo l’impasse ribassista di 2 settimane fa. A questo punto nei prossimi giorni attenderemo conferma per ulteriori accelerazioni. Dove si andrà? Quali pericoli potrebbero stagliarsi al nostro orizzonte? Al momento queste riflessioni verranno rinviate alla chiusura di settimana ma ora è interessante concentrarsi su possibili guadagni da fare con interessanti operazioni di trading. E’ il momento infatti di puntare su ulteriori rialzi per questo titolo in trend rialzista e sottovalutato ancora del 30%.

Ci riferiamo a Digital Value (MIL:DGV) che in questo momento sale del +6,57% e si porta a 30,80. La società fornisce soluzioni e servizi ai settori delle telecomunicazioni, utilities, energia, difesa, trasporti e finanza in Italia.

Cosa succede oggi sul titolo?

Il trend di breve, medio e lungo termine è rialzista e ci sono diversi presupposti che possono far continuare le quotazioni al rialzo. Andiamo ad elencarli.

Sottovalutazione e fondamentali a posto

Siamo andati a normalizzare gli ultimi anni di bilancio e a fare dei calcoli con il metodo del discounted cash flow ed altri parametri di calcolo e si evidenzia un fair value a 41,25. Il consenso degli analisti invece stima il raggiungimento di un prezzo obiettivo a 38,40. In entrambi i casi quindi al conclusione è che si è in presenza di una sottovalutazione dei prezzi rispetto alle potenzialità.

Fra glia spetti positivi si prevede che i guadagni cresceranno del 15,67% all’anno e si evidenzia che i ricavi sono cresciuti del 24,8% nell’ultimo anno

Quale strategia di investimento?

Puntare su ulteriori rialzi per questo titolo in trend rialzista e sottovalutato ancora del 30% e per chi ha delle posizioni in corso lo stop loss va messo a 26,69 e con obiettivo area 38/41 per(entro i prossimi 6/12 mesi.

Per chi volesse aprire delle posizioni può farlo a mercato inserendo sempre lo stop loss.