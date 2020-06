Puntare su Retelit dopo la conclusione dell’OPA lanciata da Retelit Digital Services?

È questa la domanda che si pongono gli investitori in vista della conclusione dell’OPA lanciata da Retelit Digital Services (RDS) sulla controllante Retelit.

Per finanziare l’acquisizione di Brennercom, la controllata RDS ha lanciato un’OPA sulla controllata Retelit fissando un prezzo per azione pari a 1,78€ con un premio di oltre il 30% rispetto alla chiusura del 20 marzo (l’ultimo giorno prima della data di annuncio dell’offerta). Non si tratta, quindi, di un’OPA ostile, ma di un’operazione di finanza straordinaria che permetterà alla società di aumentare il perimetro del suo business e di affrontare al meglio la sfida per la digitalizzazione dell’Italia.

La società, infatti, potrebbe avere molti benefici da eventuali piani straordinari per la digitalizzazione del Belpaese. Ad esempio, Retelit ha lanciato nuovi servizi per favorire lo Smart Working. Da punto di vista delle prospettive, quindi, sono molto interessanti. Ad esempio, per gli analisti le prospettive di crescita degli utili della società per i prossimi tre anni saranno del 25% all’anno. Un livello molto interessante e superiore a quello del settore di riferimento.

Per quel che riguarda la valutazione del gruppo, sia il fair value che il prezzo obiettivo medio espresso dagli analisti, esprimono una sottovalutazione di circa il 15%.

Puntare su Retelit? Il giudizio dell’analisi grafica e previsionale

Retelit (MIL:LIT) ha chiuso la seduta del 22 giugno a 0,619€ in rialzo del2,82% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista e ha da poco rotto al rialzo il I° obiettivo di prezzo in area 1,6378€. A questo punto le quotazioni sono dirette in area 2,2€ (II° obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo si trova in area 2,7649€ (III° obiettivo di prezzo).

I ribassisti prenderebbero il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 1,4227€.

