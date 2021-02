Puntare su questo cambio valutario per guadagnare in vista di imminenti rialzi annuali. Ci riferiamo all’euro dollaro canadese, ma prima facciamo una premessa che ci sembra interessante e per far capire quali siano le dinamiche alla base delle quotazioni dei mercati.

A inizio anno prima di prendere una direzione precisa, i mercati finanziari tendono a smaltire solitamente gli eccessi degli ultimi mesi dell’anno precedente. Solitamente un mercato che è sceso nei mesi precedenti, ad inizio del nuovo anno tende a rimbalzare e a “smaltire” gli eccessi di ipervenduto degli oscillatori. Al contrario, per i mercati che sono saliti, tendono questi a scendere per smaltire gli eccessi da ipercomprato. In entrambi i casi, dopo questa fase, tranne che si verifica un’inversione rialzista/ribassista, i mercati tenderanno a riprendere la strada e la direzione tracciata nei mesi precedenti.

Questo è lo stesso copione che tende a ripetersi nelle serie storiche.

Il cambio euro dollaro canadese (EURCAD) ha chiuso la scorsa giornata di contrattazione a 1,5506. Da inizio anno ha segnato il minimo a 1,5268 ed il massimo a 1,5681. Nel corso dell’anno 2020 invece, il minimo a 1,4263 ed il massimo a 1,5993.

Le nostre proiezioni per l’anno 2020 sono le seguenti:

area di minimo attesa 1,51/1,556

area di massimo attesa 1,683/1,705.

La nostra strategia di investimento

Nelle ultime settimane, dopo una fase laterale ribassista che ha portato i prezzi nell’area di minimo attesa per l’anno in corso, si sono formati degli interessanti pattern rialzisti. Il trend rialzista annuale verrà messo in discussione soltanto su livelli inferiori ai 1,4727. Probabilmente il bottom annuale è stato già segnato ma procederemo per step. Per quanto riguarda il breve termine, al momento sono ancora possibili ritracciamenti. Nuovi rialzi solo con chiusura giornaliera superiori a 1,5595 con obiettivo primo a 1,5750 e successivi.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta definiremo tendenza, stop loss ed obiettivi breve e lungo termine.