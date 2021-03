Puntare su Italgas è un affare per chi ama gli investimenti di lungo periodo e non solo. Il nostro Ufficio Studi supporta questa affermazione con dati incontrovertibili che potranno permettere agli investitori di scegliere l’approccio al titolo più appropriato.

Se ci considera un investimento di durata annuale, la probabilità che abbia un rendimento positivo è del 67%, mentre il rendimento medio è superiore al 12%. Già a due anni, però, la probabilità di avere un rendimento positivo è del 100% con un rendimento medio annuo di circa il 14%.

Dal punto di vista della valutazione con un rapporto P/E a 12.01 per l’esercizio in corso e 11.77 per l’esercizio 2021, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli degli utili. Secondo gli analisti che coprono Italgas, invece, il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 15%.

Per il resto, il titolo è molto attraente anche per il rendimento del suo dividendo che si aggira intorno al 5%.

Puntare su Italgas è un affare per chi ama gli investimenti di lungo periodo e non solo: le indicazioni dell’analisi grafica

Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 10 marzo a 5,17 euro in rialzo dello 0,88% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La settimana che sta per chiudersi potrebbe rappresentare la svolta rialzista nel medio periodo.Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni potrebbero chiudere sopra l’importante resistenza in area 5,305 euro con conseguente accelerazione rialzista verso gli obiettivi indicati in figura. Il potenziale massimo rialzista dell’eventuale rialzo è quantificato essere circa il 30%. Da notare che in chiusura di questa settimana potrebbe scattare anche un segnale di acquisto dello Swing indicator.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame mensile

La proiezione in corso è rialzista, ma sono diversi mesi che sta lottando per non soccombere alle spinte ribassiste. Di particolare importanza è il supporto in area 4,96 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura mensile inferiore a questo livelli aprire a una discesa almeno fino in area 3,64 euro.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

