Puntare su FCA potrebbe non essere una scelta vincente nel breve/medio termine

Puntare su FCA vuol dire esporsi al rischio di tempeste mediatiche come successo con la questione sul prestito da oltre 6 miliardi di euro chiesto a SACE (clicca qui per maggiori dettagli), vuol dire esporsi al rischio della mancata fusione con FCA. Proprio relativamente a quest’ultima notizia vogliamo aggiungere qualche informazione in più. Sembrerebbe, infatti, che l’Antitrust Ue abbia rilevato che Fiat Chrysler e Peugeot dopo l’aggregazione possano mettere a rischio la salvaguardia della concorrenza. In particolare nel settore dei minivan prodotti dalle due aziende automobilistiche dove si rischierebbe di superare la soglia del 30% di quota di mercato.

Un eventuale no o anche un rinvio della fusione potrebbe avere forti conseguenze sull’andamento del titolo.

Dal punto di vista dei fondamentali FCA rimane un investimento molto interessante. Ad esempio, se si guarda al PEG, il rapporto tra il prezzo attuale e le previsioni di crescita degli utili, il titolo è fortemente sottovalutato visto che vale solo 0,2. Se poi si guarda al Price to Book ratio la sottovalutazione è ancora più clamorosa. Per FCA, infatti, vale 0,5 a fronte di un settore di riferimento che ha un Price to Book ratio pari a 2.

Secondo gli analisti analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 20%.

Puntare su FCA? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

FCA (MILFCA) ha chiuso la seduta del 15 giugno in rialzo dello 0,04% rispetto alla seduta precedente a quota 8,196€.

Sul time frame settimanale è in corso una proiezione rialzista che ha raggiunto il suo I° obiettivo di prezzo in area 9,2346€. Questo traguardo ha provocato un ritracciamento che ha portato le quotazioni a contatto con il forte supporto in area 7,8254€. Sono, quindi, tre settimane che le quotazioni sono compresse tra questi due livelli. Solo la rottura di una delle due aree indicate potrebbe dare direzionaltà alle quotazioni.

In particolare, al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Al ribasso, invece, si potrebbero andare a rivedere i minimi di marzo.